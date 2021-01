This is us: Actor que interpreta a Randall revela por qué es importante conocer la historia de su madre

La madre de Randall no murió, por eso el actor que lo interpreta en This is us temporada 5 reveló las razones por las que se debe conocer esta parte de su vida. Y es que desde que se conoció que la madre biológica de este personaje principal aún seguía con vida, se sabía que aún quedaba historias por contar y antes de que se mostrara en el impactante capítulo que está por estrenarse, Sterling K. Brown se dio a la tarea de explicar la importancia de conocer el pasado de esta mujer que se apartó inesperadamente de su vida.

Actor que interpreta a Randall en This is us temporada 5 revela por qué es importante conocer la historia de su madre

Un vez que Randall aceptó la invitación de Hai para contarle qué pasó con su madre biológica durante la emisión del episodio 6, el actor decidió adelantar qué es lo que pasará con este tan emotivo e inesperado encuentro. "Este es probablemente el segundo capítulo que tiene a una mujer negra al frente y al centro. Lo hicimos con Beth en el pasado, y ahora esta es la historia de fondo de la madre de Randall", dijo durante una entrevista al portal Today.

Además agregó que es la primera vez que su personaje tendrá una participación tan especial, emotiva y repleta de detalles que le darán sentido a su vida y a partir de ella se desencadenarán más situaciones que definirán el norte de su existencia durante el programa.

Y como esto se ha convertido en algo significativo para la audiencia, su creador creador Dan Fogelman señaló a Entertainment Weekly que esto es algo que muchos estaban esperando, pues el origen de Randall despertaba muchas dudas que ahora finalmente tendrán respuestas muy emotivas e inolvidables para el público. ""Se contará una historia completa y hermosa", añadió.

