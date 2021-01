¡Increíble! Te mostramos imágenes inéditas y divertidas de Los Bridgerton

Pruebas extenuantes de vestuarios, largas jornadas de maquillaje y colocación de extensiones, así como exhuberantes cabelleras formaron parte de la rutina a la que debieron someterse los actores de Bridgerton Netflix quienes recrearon los momentos más inolvidables y con la que cautivaron a la audiencia de Netflix, tanto que hasta han vuelto tendencia algunos de los estilos, accesorios y peinados utilizados en esta serie que sigue dando de qué hablar.

Por eso, aquí te mostramos las imágenes inéditas de todo lo que sucedió fuera de cámaras y que también muestra cómo fue el tan minucioso trabajo de producción en el que se cuidaron cada uno de los detalles visuales en interpretativos.

Aquí las imágenes más divertidas e inéditas de los actores de Bridgerton Netflix

Desde octubre de 2019 se inició esta travesía. Largas jornada de grabaciones, pruebas de vestuarios, pelucas, maquillaje y escenas formaron parte de la rutina diaria de cada uno de los actores quienes sin duda demostraron su potencial al protagonizar una de las más polémicas, pero exitosas serie de Netflix como lo ha sido Los Bridgerton.

La química entre sus protagonistas fue fundamental para lograr los resultados esperados en esta historia. Ambos no dudaban en hacer muecas para relajarse y crear los momentos más divertidos entre la grabación de cada escena. Pero ellos, no fueron los únicos, pues Regé-Jean Page no perdió la oportunidad de mostrarse orgulloso de trabajar al lado de la actriz Adjoa Andoh.

En el video que registra más momentos tras bastidores también se evidencian la gran cantidad de almacenes y despensas repletas de accesorios, pelucas y trajes, así como kilos de maquillajes que se usaban a diario para las grabaciones, así como lo difícil que era colocarlas y llevarlas durante largas horas de rodaje, demostrando así que no todo fue tan fácil, pero se logró una historia impactante e inolvidable de la que se espera la segunda temporada.

