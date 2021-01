Anuel AA regresa de su breve retiro con 'Los Dioses', su álbum con Ozuna

Luego de su inesperado retiro, el cual anunció en la ceremonia de los Latin Grammys 2020, el reguetonero Anuel AA ha regreso a la música urbana y lo ha hecho de una forma sin precedentes: con un disco en conjunto con su colega Ozuna.

El artista puertorriqueño promocionó en los últimos días el lanzamiento del álbum 'Los Dioses', que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, en las que ya se está posicionando en los primeros lugares y en las principales playlists.

Con los estrenos de las canciones 'Los Dioses' y 'Municiones', esta última con un estilo muy mexicano, tanto Anuel AA como Ozuna anunciaron la llega de su disco, que cuenta con un total de 12 temas inéditos, sin colaboraciones extras y solo con sus voces y sus estilos reconocidos mundialmente.

"En las buenas y en las malas", expreso Ozuna, al compartir la portada digital de 'People en Español', que entrevistó a los artistas con motivo del lanzamiento de 'Los Dioses'. En Billboard también fueron el motivo de su tapa.

La historia detrás de 'Los Dioses'

Anuel AA y Ozuna no solamente son colegas del género urbano, también son grandes amigos y en su entrevista con 'People en Español' dieron detalles sobre la historia detrás de 'Los Dioses'.

"Ozuna fue el único que tomó la iniciativa de llevarme a sus primeras fiestas, a sus primeros shows. Yo solo tenía una canción y a la mitad de su show, me trepaba al escenario y la cantaba", cuenta Anuel.

Al respecto, Ozuna incluso reveló que sufrió ataques en su contra por apoyar al reguetonero, quien en el pasado incluso estuvo en la cárcel: "Por creer en él, mucha gente me criticó y decían: 'No lo hagas', pero algo me decía que tenía que hacerlo. En el estudio es un tipo humano, es humilde, es claro. Si no le gusta algo te lo dice, es un tipo muy genuino. Te apuesto que si el mundo lo conociera pensaría lo que yo pienso".

Ni la cárcel, ni las críticas o malos entendidos han logrado separar a Anuel y Ozuna. ¡Conoce lo que hay detrás de esta amistad!​ https://t.co/IPoa6Ap09L — People En Español (@peopleenespanol) January 21, 2021