Película de James Bond 'No time to die' se retrasa hasta octubre de 2021 por la pandemia del COVID-19

La pandemia del coronavirus COVID-19, que mantiene en zozobra a la población mundial desde el primer trimestre 2020, ha obligado a la industria cinematográfica a retrasar sus estrenos en las salas o a apostar por las plataformas de streaming. Otra esperada que ha sufrido retrasos por la crisis es la próxima película de James Bond.

'No time to die' es el próximo largometraje del agente 007 con Daniel Craig como protagonista, quien interpretará por última vez al célebre espía británico tras 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', 'Skyfall' y 'Spectre'. Su puesta en escena es las carteleras del mundo estaba pautada para el 2 de abril de 2021, pero la contingencia sanitaria en el mundo ha obligado a Eon Productions, Universal y MGM ha retrasar su lanzamiento.

Será el 8 de octubre del presente año cuando James Bond vuelva a la pantalla grande, quien ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero su descanso es de corta duración, porque su viejo amigo Félix Leiter (Jeffrey Wright), de la CIA, aparecerá pidiéndole ayuda para una misión: rescatar a un científico secuestrado.

Bond tendrá en su contra a Safin (Rami Malek), un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Los aliados de Bond en esta misión serán sus antiguos conocidos M (Ralph Fiennes), Moneypenny (Naomie Harris) y Q (Ben Whishaw), además de una nueva agente 00 (Lashana Lynch), quien lo sustituye durante su descanso.

'No time to die' es dirigida por Cary Joji Fukunaga, quien también encabezó el guion.

Otros estrenos que se retrasaron

Además de la próxima película de James Bond, otras producciones esperadas para este año cambiaron su fecha de estreno por la situación del COVID-19.

'Nobody'. el filme protagonizado por Bob Odenkirk, se ha retrasado hasta el 2 de abril (originalmente iba a hacerlo el 26 de febrero). 'Last Night in Soho', dirigida por Edgar Wright, llegará a las salas de cine el 22 de octubre (prevista para el 23 de abril). Finalmente, 'Cazafantasmas: más allá' cambió el 11 de junio por el 11 de noviembre.

'Ambulance', thriller producido y dirigido por Michael Bay, tendrá que lanzarse el próximo año, exactamente el 18 de febrero de 2022. Otras que pasaron para 2022 son 'Uncharted', protagonizada por Tom Holland, para el 11 de febrero del próximo año, y 'Morbius' (21 de enero de 2022).