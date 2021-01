Influencer Nath Campos denuncia a youtuber Rix de abuso sexual

La influencer Nath Campos se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que denunció al youtuber Rix de abuso sexual.

En poco más de 40 minutos, la influencer confesó que durante una noche en la que se le pasaron las copas, descubrió a su supuesto "amigo" sobre ella haciéndole tocamientos.

"Hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas; recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme a mi departamento, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jomper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía."

La joven detalló que en su momento le reclamó a Rix por lo sucedido, sin embargo la respuesta de él la hizo sentir culpa de ser abusada, pues afirma que el influencer le hizo creer que ella estuvo de acuerdo.

Nath Campos también dijo que Rix se excusó con que ambos estuvieron alcoholizados. Sin embargo, recalcó que debido a su mal estado, no podía tomar decisiones.

Aunque lo habló con varios amigos para saber cómo manejar la situación, se llevó la sorpresa que no era la primera vez que el joven tenía ese tipo de "antecedentes", pues otras personas habían vivido lo mismo con él.

Nath Campos a detalle

Nath Campos también aseguró que habló con el equipo de trabajo que los representa a ambos y aunque la agencia afirmó que tomaría cartas en el asunto, esto nunca pasó, por lo que después de un tiempo decidió renunciar.

Campos confesó que en una ocasión Rix se sobrepasó con su mamá, pues durante una reunión el influencer le confesó que se iría a la cama para tocarse mientras pensaba en ella, situación que llevó a la youtuber a enfrentar la situación y contar su historia para buscar una solución.

"Estaba decidida a hablar de esto, pero primero tenía que hablar con mi familia es algo que tenía que enfrentar antes de hacerlo público".

Confesó que con ayuda de su familia y mucha terapia fue que logró hablar sobre el tema, pues era algo que la hacía sentir culpable, al confesar que si no hubiera tomado de más posiblemente no se habría expuesto. Sin embargo, afirmó que aún y con copas de más es una situación que no debió vivir.

