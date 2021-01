Omar Chaparro asegura que tiene dudas sobre vacunarse contra el COVID-19

Hay muchas dudas en todos los países del mundo sobre la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Para muchos, hay poca información al respecto. Una de las personas con dudas es Omar Chaparro.

El conductor y comediante mexicano explica que no está muy seguro sobre vacunarse porque, efectivamente, aún tiene dudas. Los detalles los compartió para el programa 'Venga la Alegría' en una entrevista desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Omar Chaparro fue uno de los famosos del mundo del espectáculo mexicano que se contagió de COVID-19 en 2020, sin embargo, reveló que aún no se ha puesto la vacuna y que prefiere que los trabajadores de la salud sean la prioridad: "Yo no me he puesto la vacuna, ahorita creo que es momento de darle prioridad a las personas que trabajan en el sector salud".

El actor de 'No manches Frida' y conductor de 'Tu-Night' explicó sus dudas sobre vacunarse y destacó que prefiere cuidarse con una buena alimentación y ejercicios: "Hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que va a cambiar el ADN, que no son seguras, yo creo que para mí, algo muy seguro es seguirme cuidando, tomar suplementos, hacer ejercicio, comer muy bien, tomar vitaminas, y esa es la mejor manera de cuidarte y usando el cubrebocas, obviamente".

Omar aprovechó el espacio para pedir a los mexicanos seguir cuidándose: "Yo tengo anticuerpos muy elevados, soy inmune pero eso no quita que hay que seguir cuidándonos porque no sabes, este bicho es impredecible, hay que seguir cuidándose. Yo viajo porque tengo que trabajar. Es muy fácil decirle a la gente quédate en casa cuando se puede pero cuando tienes que salir a buscar el pan de cada día te cuidas, estoy protegido".

Un mensaje de optimismo

Omar Chaparro es un usuario activo de las redes sociales. Las utiliza para compartir su contenido, fotos, videos, momentos personales, shows, chistes y también para enviar mensajes de ánimo y optimismo a sus seguidores.

En su post más reciente en Instagram, el conductor compartió un mensaje inspirador, sobre ser optimistas y agradecidos: "La mejor manera de atraer más bendiciones a tu vida es estando agradecido, ve lo bueno en todo y en todos, aférrate al optimismo, si piensas que va a llover lloverá".