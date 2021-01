Actor de The Boys encuentra similitudes "retorcidas" de su personaje con uno de Game of Thrones

Durante su tiempo libre el actor Antony Starr, protagonista de The Boys temporada 3 y de uno de los personajes más amados, y al mismo tiempo odiados, de la serie reveló que se puso al día con una gran número de producciones que no había tenido tiempo de apreciar. Por lo que sorprendió cuando luego del maratón que hizo con Game of Thrones descubriera que Homelander es igual o más despreciable y perverso que el rey Joffrey.

A través de un interactiva chat con ComicBook.com la estrella de esta producción creada por Eric Kripke aseguró que el rey Joffrey es muy similar a las actitudes y perversidades que comete Homelander, pero aún así considera que el personaje que él interpreta tiene sus momentos de humanidad que pocos conocen, pero que han ido descubriendo en el trayecto de la historia.

"En Joffrey hay tal ausencia de humanidad, no hay ninguna razón ni nada de eso. Con Homelander hay momentos en los que ves algo más que el psicópata, ¿sabes?" expresó Starr durante el encuentro virtual en el que además aseguró que la popularidad del superhéroe se debe a que el público lo percibe como un líder un tanto alocado, pero con dosis de humanidad.

Además aseguró que uno de los momentos que los seguidores más aman a través de la serie de Amazon Prime, tiene que ver con sus encuentros y relación cercana que tiene con su hijo. Junto a él demuestra que es un hombre sensible, ya que está interesado en mostrar a su pequeño cómo usar sus poderes y que éstos le permiten defenderse de los malos.

