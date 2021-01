Por esta razón la serie This is us suspende nuevamente los episodios de la quinta temporada

Nuevamente la serie This is us sufre tropiezos en sus grabaciones y por ende esto genera retraso e incluso la cancelación momentánea de los capítulos de la temporada 5, que se ha visto seriamente afectada por el rebrote del Covid-19 y que ha intensificado las medidas de resguardo y seguridad sanitaria. Esto trajo como consecuencia que el estreno del episodio 7 sea reprogramado para el mes de febrero.

Cuando se pensaba que este drama familiar ya no tendría inconvenientes en la transmisión de los capítulos de la quinta temporada, surge nuevamente una pausa tras el rebrote de Covid-19 que tiene alarmado al mundo entero, razón suficiente para que los realizadores de esta historia reprogramarán las grabaciones y por ende el estreno de un nuevo episodio. Sin embargo, para quienes esperaban este espacio para esta semana, hay buenas noticia, porque éste podrá verse el próximo 9 de febrero a través de Fox Premium Series y en Latinoamérica el 10 de febrero.

No new episode of #ThisIsUs tonight – Covid-related production delays in LA have forced us to delay a few weeks. But the next few are big ones, and we are close, so we hope you'll hang in there with us. Sorry!

— Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) January 19, 2021