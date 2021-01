Creadores de 'You' adaptarán a serie la obra 'Providence', otra de las novelas de Caroline Kepnes

Si eres uno de los fans de 'You', obsesionados con el personaje de Joe Goldberg interpretado por Penn Badgley, la creadora de la historia trae buenas noticias: una nueva novela adaptada a serie.

Se trata de 'Providence, otra obra de Caroline Kepnes, quien de la mano de Netflix logró plasmar 'You' de tal forma que trascendió internacionalmente, con el irreverente Joe enamorándose de forma obsesiva. Ahora, el equipo del éxito dramático, encabezado por la directora Sera Gamble y el guionista Neil Reynolds, volverán a trabajar juntos en la nueva ficción.

Un reporte de 'Entertainment Weekly' dio la información sobre la adaptación de 'Providence' a formato de serie. La obra fue publicada en 2018 por la escritora estadounidense y cuenta la historia de Jon Bronson, un chico que a los 12 años desaparece de repente y de forma misterioso junto a otros adolescentes de su clase. Luego de 10 años, reaparece como adulto, sin recuerdos sobre su juventud.

Cuando vuelve, Jon trata de retomar su vida, establece una relación con Chloe Sawyers, una de sus compañeras en la niñez, y descubre que tiene unas extrañas habilidades sobrenaturales que le impiden estar físicamente cerca de ella.

'Providence,' another book by 'YOU' author Caroline Kepnes, is being turned into a series. https://t.co/T6B5pIVyeE

— Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2021