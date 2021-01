Gaby Spanic luce regia en elegante vestido blanco

Luego de vivir un difícil 2020, que de por sí fue complicado para todos debido a la pandemia, Gaby Spanic está comenzando este nuevo año con la mejor energía, más segura de sí misma y luciendo más fit que en los años de su juventud. Y es que su participación en el programa Dancing with the stars en Hungría no solo le permitió vivir una de las más gratas experiencias en su carrera y reconectar con fuerzas con el público tras años de ausencia en la televisión, también le dejó una nueva silueta producto del peso del que se despojó en la pista.

Así lo presumió el pasado mes de diciembre al exhibir en redes sociales su esculpido cuerpo, por las arduas rutinas de baile, en estilosos trajes de baño desde las cálidas playas mexicanas. Y recientemente, la protagonista de telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones ha vuelto fanfarronear su sempiterna belleza pero no en un sexy bañador con cutouts, como lo hizo la última vez, sino con un impoluto traje de gala, digno de la alfombra roja, con el que lució auténticamente regia.

Gaby Spanic, despampanante en un vestido blanco de corte sirena

A través de su cuenta en Instagram, Gaby Spanic causó furor al compartir el pasado 11 de enero una postal en la que se ve fantástica ataviada un exquisito atuendo con el que demostró que su físico actual no tiene nada que envidiarle a la imagen de su juventud.

En la instantánea, la venezolana hizo uso de su experiencia como miss al posar de manera impecable en un elegantísimo maxi vestido blanco de corte sirena, con escote cuchara y gruesos tirantes, confeccionado con una favorecedora tela acanalada cuyas líneas realzaron visualmente su renovada figura de reloj de arena, más esbelta y tonificada que nunca.

El traje, de un estilo muy nupcial, también traía un cinturón plateado que resaltó su micro cintura y elevó la prenda que la luminaria de 47 años además complementó con un precioso brazalete blanco y unos aretes largos de flecos.

En cuanto al calzado, este no fue visible en la foto, pero lo que sí se pudo apreciar es lo radiante que comenzó Gaby este 2021, luciendo hermosa, plena y contenta en el minimalista pero sensacional outfit que remató con un maquillaje sencillo sobre sus finas facciones y su corta cabellera peinada en ondas suaves.

Por otro lado, en esta ocasión, Spanic decidió acompañar su espectacular posado con unas profundas palabras para motivar a sus casi dos millones de seguidores en la red social a disfrutar la vida pese a los momentos duros e ir tras los sueños en este nuevo año.

“Cada día es una nueva oportunidad de vivir con un propósito que debe estar desprovisto del miedo, para que podamos cristalizarlo. Ciertamente la vida está llena de sueños, hay que fijarse objetivos y luchar por ellos. En la vida nada se consigue sin perseverancia. Es importante tener un programa espiritual ordenado que de estabilidad y cohesión a nuestra vida”, comenzó aconsejando en la descripción del post que robó más de 25 mil corazones.

“La vida es bella a pesar de los dolores y contratiempos, por lo tanto, merece rodearla de AMOR, teniendo en cuenta que en Él, hemos sido creados. Los amo a tiempo”, concluyó la publicación que desató una oleada de reacciones por parte de sus fans, quienes en centenares de comentarios alabaron su buen aspecto y exquisito gusto a la hora de vestir.

