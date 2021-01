Sobrina de Letizia y prima de la princesa Leonor se declara bisexual

La famosa sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo ha vuelto a sorprender al confesar sin ningún tipo de tapujos su vida privada.

En esta ocasión, la joven, que hace solo unos días impactó al enseñar el enorme tatuaje de un tigre que se hizo en el brazo, contó a sus miles de seguidores algunas cosas sobre Érika, su madre, y desveló públicamente su orientación sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la sobrina de la Reina abrió a disposición de sus seguidores un buzón de suposiciones sobre ella, a las que ha respondió sin pena. Desde sus planes como actriz hasta el parecido con su familia o su pasión por los tatuajes: Carla contestó a todo tipo de preguntas.

Tras ser preguntada sobre su orientación sexual, la hija de Érika Ortiz, hermana de Letizia, respondió tajante ante las suposiciones de sus seguidores y negó rápidamente ser heterosexual, por lo que reconoció públicamente ser bisexual y formar parte del colectivo LGTBI. "No soy hetero, soy bi”.

Además, Carla también se sinceró sobre su familia, habló sobre sus padres, su abuelo materno, al que varios usuarios en redes sociales aseguran que se parece. Algo a lo que la sobrina de Letizia no ha dudado en contestar que a quien de verdad se parece es a su madre: "No me lo suelen decir, pero ya me lo han dicho varias personas, así que supongo que verdadero".

Carla Vigo es conocida por ser la sobrina de la reina Letizia. Y es que la hija de la fallecida Érika Ortiz ha crecido ante la atenta mirada de los medios. Su popularidad en redes sociales la ha sido blanco de críticas, pero también de constantes mensajes de apoyo.

Carla es una joven que igual que hizo su madre o sus tías, se fue de España para vivir en Alemania, donde aprende el idioma y disfruta de una nueva perspectiva vital, mientras decide cómo orientar su carrera de actriz.

