Pepillo Origel se vacuna contra el Covid-19; le llueven críticas en redes

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, presumió en redes sociales que ya recibió la vacuna contra el Covid-19.

A través de su cuenta en Instagram, el presentador, que hace unos días celebró junto a Pati Chapoy el 25 aniversario de Ventaneando, compartió que la dosis no la recibió en México, sino que tuvo que viajar en Estados Unidos, donde además se la aplicaron sin costo alguno.

En la imagen que publicó, el periodista aparece con un cubrebocas, con el brazo descubierto y arriba de un auto, donde, desde la ventana abierta, una persona le aplica la vacuna.

"¡Ya está! Qué tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo, ¡y gratis!”, escribió en la descripción de Instagram.

La publicación dividió opiniones, pues algunos residentes de Estados Unidos criticaron que no es fácil conseguir una cita para la vacuna de la que él fue beneficiado. “Es más triste que a los que vivimos aquí en USA, no es fácil conseguir una cita para la vacuna, porque no hay suficientes, y todavía vienen extranjeros a quitarnos la oportunidad de una cita”, comentó una usuaria. “Mi papá tiene 81 años y están en lista de espera. También vivimos en USA”, publicó otra persona. “Yo vivo en USA, mi madre todavía no… esto es inaceptable”, comentó alguien más.

Hace unas semanas fue el propio Pepillo quien evidenció que el cantante Vicente Fernández, así como sus hijos Alejandro y Gerardo recibieron la vacuna mucho antes de comenzar el calendario de vacunación contra el coronavirus en México.

“La vacuna está aquí, y me enteré, ¿quién creen que ya se vacunó? Ya recibieron la vacuna don Vicente Fernández, el ‘Potrillo’ (Alejandro) y hasta Gerardo, su hermano. Ya los vacunaron”, dijo en un video el periodista.

Pepillo Origel resaltó que no sabe si Vicente Fernández Jr. o doña Cuquita, esposa del “Charro de Huentitán”, también recibieron la vacuna.

“A estos tres Fernández ya les pusieron la vacuna, qué maravilla. Yo ando viendo por donde muevo cielo, mar y tierra para que me vacunen. No sé si a doña Cuquita (esposa de Vicente Fernández) también, yo me enteré de estos tres”, dijo muy feliz para sus 15, 700 suscriptores en YouTube.

