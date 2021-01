'Spiderman 3': revelan imágenes del rodaje con ambiente de Navidad

¿Y si Marvel Studios hace de 'Spiderman 3' una película navideña? En la casa de los superhéroes todo es posible y algunas de las imágenes del rodaje fueron reveladas y con ambiente de Navidad.

El estreno de la tercera película del Hombre Araña con Tom Holland como protagonista está pautado para el 17 de diciembre de 2021, una semana antes de Nochebuena, por lo que la secuela de 'Spiderman: lejos de casa' podría tener ingredientes navideños para cautivar a los fans de Peter Parker y los cómics.

El equipo de producción de 'Spiderman 3' ya lleva varios meses de grabación para cumplir con la fecha de estreno. Desde Atlanta, Holland, Zendaya y el resto del reparto ruedan las escenas y se han revelado algunos detalles tras un reporte de 'JustJared', que muestra al protagonista y a la actriz bajo la nieve.

