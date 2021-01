Showrunner de The Boys revela quién es el nuevo personaje que se sumará a la tercera temporada

Un nuevo personaje llegará a The Boys en la tercera temporada. Se trata de Herogasm, un particular superhéroe que el Showrunner Eric Kripke siempre quiso incluir en la serie de Amazon Prime, pero nunca lo logró concretar en esta irreverente historia, pues solo estaba esperando el momento oportuno para hacerlo y al parecer ya llegó. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en las que dejó claro que esta entrega viene con varias sorpresas.

Herogasm pertenece la inédito mundo de los cómics creados por Garth Ennis y Darick Robertson. Éste no había aparecido en esta historia, pues forma parte de un "Spin-off" con el que cada uno de los personajes interactuó cuando decidieron dejar la Tierra y dirigirse a una isla en la que buscaban desmantelar a Vought. En ella predominaba el sexo gratuito, el alcohol, las drogas y todo el desenfreno característicos de estos lugares turísticos sin reglas.

View this post on Instagram

Por lo que para la nueva entrega este personaje permitirá descubrir un nuevo universo repleto de comicidad, sátiras y situaciones un tanto alocadas como las que desde un principio anuncio Kripke. Además, será la escritora Jessica Chou, la encargada de estar detrás de esta nueva figura que desde ya está creado expectativas entre los fieles seguidores de la historia.

From day one, everyone dared me to make this episode. CHALLENGE MET MOTHERFUCKERS#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily @Sethrogen @evandgoldberg pic.twitter.com/q4pAMZWZDl

— Eric Kripke (@therealKripke) January 17, 2021