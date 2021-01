The Flaming Lips dan concierto en burbujas de plástico

The Flaming Lips lo vuelve a hacer. Los músicos de rock de Oklahoma City están literalmente explotando la industria musical al usar burbujas inflables de tamaño humano para protegerse a sí mismos y a los fanáticos del Covid-19, mientras dan algunas presentaciones en vivo.

Lo hicieron anoche y durante varios conciertos en 2020. A través de sus redes sociales, el vocalista y líder de la mítica banda Wayne Coyne compartió algunos videos del mítico encuentro con sus fans.

En sus propias “burbujas espaciales”, como las describe Coyne, cada uno de los miembros de la audiencia saltaba en su lugar y gritaba a todo pulmón las letras del tema, mientras que el músico cantaba desde su propia burbuja de plástico sobre el público y los demás integrantes tocaban desde el escenario.

La banda ofreció un concierto en burbujas gigantes. / Especial

"Fuck you, Covid-19", se puede leer en un mensaje que la banda formó con globos color plata y que después mostró en una imagen en Instagram.

Esta no es la primera vez que la agrupación da un concierto en burbujas. Durante 2020, The Flaming Lips realizó varios eventos de promoción de su último sencillo Assassins of Youth, proveniente de su más reciente álbum, American Head, en los que asistieron al menos 100 espectadores empleando esta medida sanitaria.

The Flaming Lips utilizó este concepto por primera vez en la serie #PlayAtHome, una iniciativa organizada por el programa nocturno conducido por Stephen Colbert, The Late Show. En esta ocasión lo hicieron con un público de 20 espectadores en burbujas de plástico, y al ver que la estrategia funcionaba lo suficientemente bien, decidieron replicarla para su presentación en The Tonight Show con Jimmy Fallon y en su Tiny Desk Concert para NPR.

