Carlos Rivera divide opiniones por su orientación sexual ¡Fans lo defienden!

Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos más exitosos del momento, quien ha logrado forjar una carrera en la música a nivel internacional con temas como Que lo nuestro se quede nuestro, Otras vidas, Te esperaba, ¿Cómo pagarte?, entre muchas otras. Pero en esta ocasión, el intérprete originario de Tlaxcala es tendencia en Twitter debido a su orientación sexual.

Usuarios de redes sociales han dividido opiniones sobre las preferencias sexuales de Carlos Rivera, pues afirman que faltan algunos años para que el cantante "salga del clóset" mientras que otros afirman que es el nuevo Chayanne.

Carlos Rivera prestó su voz para "El Rey León" / JDS

"Cuando leí que #CarlosRivera era tendencia, pensé que ya había salido del clóset. Le deben faltar algunos años más y uno que otro empujón para salir". "#CarlosRivera es el nuevo Chayanne y yo soy la nueva señora". "Es #CarlosRivera el Chayanne de nuestra generación". "Yo cuando vi que #CarlosRivera es tendencia, pero todo ya vi que "OK" con el hermoso Carlitos Rivera", fueron algunas de la publicaciones en redes sociales.

Tengo duda… si ubican que #CarlosRivera es gay verdad?????? Goey es el chayanne de las morras de 20s… solo que a este le truena la reversa a kilómetros y esta bien!!! — Karlita MD (@Kargoonz) January 24, 2021

Cuando alguien cercano a él me lo confirmó y me dijo con quien anda la verdad si me saco de onda, pero bueno ahora solo me queda admirarlo como artista — Jenytower (@jenytower) January 24, 2021

Cuando leí que #CarlosRivera era tendencia, pensé que ya había salido del closet. Le deben faltar algunos años más y uno que otro empujón para salir. — Mr.Jarcor (@MrJarcor6) January 24, 2021

Defienden a Carlos Rivera

Seguidores de Carlos Rivera destacaron que no importa su orientación sexual, sino su talento como artista. "Y a todo esto. A ustedes que les importa la orientación de Carlos Rivera. Recuerden que por mas famoso que sea a nosotres no nos debe importar su vida privada". "La sexualidad de las demás personas no es asunto nuestro. Vivan y dejen vivir", destacaron diversas usuarias de Twitter.

Otra vez chingando con #CarlosRivera

Las preferencias sexuales que él tenga NO ES TU PINCHE ASUNTO. Si es gay y quiere estar en el closet mil años que lo haga, si es hetero y quiere a Cinthya que lo haga, A USTEDES LES DEBERÍA DE VALER VRGA LOS GUSTOS DE LOS DEMÁS. — Jessy🌙 (@jessyforever5) January 24, 2021

Siempre fregando con lo mismo. La sexualidad de las demás personas no es asunto nuestro. Vivan y dejen vivir. #CarlosRivera — Cristina🌸 (@_cristimtz04) January 24, 2021

Cabe destacar que Carlos Rivera mantiene una relación amorosa desde hace varios años con la cantante y conductora Cynthia Rodríguez, y aunque comparten pocos detalles de su romance en redes sociales, se dedican tiernos mensajes en sus publicaciones de Instagram.

Actualmente el cantante cuenta con 8.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus canciones cuentan con más de 60 millones de reproducciones en dicha plataforma de música; además ha logrado colaborar con artistas como

Carlos Rivera deja cariñoso mensaje a Cynthia Rodríguez y fans piden que se casen Ambos tienen una hermosa relación aunque poco comparten de ella en redes

También puedes ver: