Fallece ex guitarrista de la banda tributo God Save The Queen

Francisco Calgaro ex guitarrista de Dios Salve a la Reina (God Save The Queen) de 42 años, murió en un accidente aéreo en Argentina.

Al parecer, el músico estrelló la avioneta ultraliviana que piloteaba en las cercanías del municipio Pérez, en Santa Fe.

Medios argentinos, hasta el momento, han señalado que se desconocen las causas del accidente, que aún las autoridades trabajan en la zona.

Quieres vivir una nueva experiencia: ¿Amante de las ofertas?, acá te decimos dónde

"Aparentemente se trataba de una aeronave liviana, a motor, que la pilotaba la víctima. Por lo que relatan, aparentemente se desplomó por alguna falla técnica. Vecinos de la zona contaban que se escuchó como una explosión y que vieron cómo caía la aeronave", dijo el mandatario comunal para El Clarín.





Publicidad





Fue la propia banda tributo God Save The Queen, que confirmó la noticia a través de sus Instagram.

"Hoy nos toca despedir a un compañero de viaje, fundador y parte integral del desarrollo de la banda. Francisco se fue en su ley, volando como tanto amaba. Estamos shockeados y conmocionados. No tenemos muchas palabras y si mucha tristeza. Descansa en paz, Fran. Gracias por todo lo bueno de los 20 años compartidos", dijo la agrupación argentina.

Calgaro era guitarrista de la banda y dio su propio estilo al interpretara a Brian May, durante los covers del grupo británico y logró así reconocimiento internacional.

La banda de homenaje a Queen es considerada como "el mejor tributo de todos los tributos del mundo", por la revista Rolling Stone.

Conmoción entre los seguidores

"No se puede creer….no me canso de decirlo, que injusta que es la vida. Descansa Pancho, vuela alto", "Nuestro más sincero pésame, abrazo a toda la banda, siempre lo recordaremos, saludos desde México…", "Me quedé helada cuando lo supe buen viaje espero que la reina te reciba con los brazos abiertos", "QEPD GRACIAS POR TU MÚSICA", fueron algunos de los mensaje ante la noticia.



The Flaming Lips dan concierto en burbujas de plástico Los músicos de rock de Oklahoma City están literalmente explotando la industria musical al usar burbujas inflables de tamaño humano

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: