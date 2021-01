'Game of Thrones' tendrá otra precuela: 'los Cuentos de Dunk y Egg'

Cuando 'Game of Thrones' terminó en mayo de 2019, los planes de HBO era mantener el universo creado por George R.R. Martin como su bastión más importante, especialmente en una época en la que las plataformas de streaming dominan la forma de ver series y películas.

Es por eso que en septiembre de 2020, la cadena anunció de forma oficial la producción de 'House of the Dragon', precuela de la exitosa serie que se estrenará en 2022. Pero lo que no esperaban los fans era que el 2021 iniciaría con el anuncio de otra precuela.

A falta de un comunicado oficial por HBO, la cadena televisiva ya trabaja en una serie sobre 'Los Cuentos de Dunk y Egg' ('Tales of Dunk and Egg' su nombre original en inglés), otra de las novelas de George R.R. Martin sobre el universo de 'Game of Thrones'. El reporte fue publicado por 'Variety',

‘Game of Thrones’ Prequel ‘Tales of Dunk and Egg’ in Early Development at HBO (EXCLUSIVE) https://t.co/bUg0qdWL8x — Variety (@Variety) January 21, 2021

De hecho, 'Los Cuentos de Dunk y Egg' son una una serie de tres novelas. La historia sigue a Sir Duncan el Alto y un joven Aegon V Targaryen, ambientada 90 años antes de los acontecimientos vistos en 'GOT', es decir, después de los sucesos que mostrará HBO en 'House of the Dragon', que narrará el origen del universo de 'Juego de Tronos', exactamente 300 años antes de los eventos de la serie original.

El spin-off se centrará en la casa Targaryen y estará basado en la novela 'Fuego y Sangre'. Su rodaje comienza este año y ya se han confirmado como como directores al propio George R.R. Martin, Ryan J. Condal ('Colony') y Miguel Sapochnik. Hasta ahora, solo han confirmado para el elenco a Paddy Considine, quien interpretará al rey Viserys Targaryen.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

El creador no quería una adaptación de 'los Cuentos de Dunk y Egg'

George R.R. Martin había descartado en su momento una adaptación a serie de la serie de novelas de 'los Cuentos de Dunk y Egg'. Su negativa se debía a que aún le faltan por escribir ocho o 10 más partes de la historia.

"No vamos a hacer 'Dunk & Egg'. En algún momento sí, me encantaría, al igual que a muchos de vosotros. Pero solo he escrito y publicado tres novelas y, por lo menos, hay siete, ocho o diez más que quiero escribir", dijo el creador de 'Game of Thrones' en 2017 a 'ComicBook'.

Sin embargo, el bajo rating de HBO tras el final de 'GOT' pueda ser una de las razones por la cual la cadena y el propio Martin ya están trabajando en una segunda secuela. Según 'Variety', la adaptación a las pantallas de 'los Cuentos de Dunk y Egg' se basarán en las tres novelas publicadas: 'El caballero errante', 'La espada leal' y 'El caballero misterioso'.