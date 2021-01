Jennifer Lopez da lección de humildad en tank top de licra usado y jeans desgastados con sandalias

Jennifer Lopez vivió una de sus semanas más destacadas al presentarse en la toma de posesión del presidente Joe Biden, maravillado a los presentes con su enorme talento.

La actriz y cantante, de 51 años de edad, entonó las canciones America the beautiful y This land is your land de manera magistral, incluso cantando una parte en español provocando los aplausos y vítores del público.

La diva del Bronx se vio ultra elegante con un traje blanco de Chanel adornado con encaje y cubierta con un abrigo de cuero sintético para protegerse del templado clima, además del respectivo tapabocas.

Esta estampa es algo común para la intérprete de Dinero, quien está acostumbrada a ser siempre el centro de atención en las alfombras rojas y encabezar las listas de mejores vestidas a nivel mundial, pero esto no quiere decir que se mantenga elegante en todo momento.

En su día a día, Jennifer Lopez es una mujer sencilla, gusta de utilizar ropa cómoda, que le permita moverse sin tener mucha tela encima.

Ha sido captada en la calle luciendo atuendos cómodos, alejada de todo lo ajustado / Foto/Instagram

Un ejemplo de esto fue cuando los paparazzis captaron a Jennifer Lopez en plena calle luciendo hermosa con top de licra ya usado y desgastado, combinado con un par de jeans viejos y sandalias.

Nadie podría pensar al verla así que su fortuna está calculada en 400 millones de dólares y tiene un imperio más allá de su carrera artística.

En la actualidad, luego de su histórica presentación en la toma de posesión de Joe Biden, Jennifer Lopez continúa enfocada en sus diversos proyectos para el 2021, entre los cuales está su nueva comedia romántica con Maluma.

La actriz y cantante no se rinde ni descansa, dejando claro su dominio en la industria y demostrando que no hay límites en edad cuando se tiene talento y ganas.

