Con 'Jurassic World: Dominion', la franquicia "culminará" según su director

Colin Trevorrow, director de 'Jurassic World: Dominion', secuela de 'Jurassic World: el reino cáido (2018), ha dado una mala noticia para los seguidores de 'Jurassic Park' y sus películas: llegó el fin de la franquicia.

La historia de Owen Grady y Claire Dearing terminará en 2022 con la última película de la trilogía de 'Jurassic World'. La tercera entrega, que volverá a contar con Chris Pratt ('Guardianes de la Galaxia') y Bryce Dallas Howard ('The help'), tendrá a Trevorrow detrás de las cámaras al igual que en la primera película que se estrenó en 2015.

En una entrevista con 'Entertainment Weekly', el director aseguró que la tercera cinta es la "culminación" de la franquicia.

'Jurassic World: Dominion' director Colin Trevorrow teases how 'Camp Cretaceous' will connect to the movie​ https://t.co/AlqR03SWuw

— Entertainment Weekly (@EW) January 19, 2021