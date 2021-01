Este miembro de la familia real británica reveló que la serie "Los Bridgerton" es fascinante

Personajes de Bridgerton Netflix están cada vez más causando furor entre la fanaticada que tras el estreno de la serie no dejan de comentar en las redes sociales el impacto de esta historia que ha gustado hasta a un miembro de la familia real británica que reveló su admiración por la producción creada por Shonda Rhimes.

Se trata de la madre de las princesas Eugenia y Beatriz de York, Sarah Ferguson, quien confesó a US Weekly que no se perdió ni un capítulo de esta trama y felicitó abiertamente a su creadora por tan impecable trabajo para la plataforma streaming.

Personajes de Bridgerton Netflix fascinan a Sarah Ferguson

Ferguson impactó no solo a la audiencia con sus declaraciones, sino también al elenco que no se esperaba tan importante confesión de parte de este integrante de la familia real británica. A criterio de la exesposa del Príncipe Andrés, el personaje que más admiración le causó fue el de Daphne."Es un personaje increíble al que vemos a aprender de la vida. Me gusta cómo aprende a rebelarse en un momento en el que la mujer debe alzar la voz", dijo.

Además, aseguró que en un futuro inmediato le encantaría trabajar con la también creadora de la exitosa serie Grey's Anatomy, pues considera que posee un criterio y creatividad inigualable y de buen gusto. Y es que también considera que los vestuarios, escenarios y diálogos le resultaron únicos.

Por lo pronto, Ferguson solo espera que esta historia tenga continuidad para seguir apreciando los desenlaces de una historia repleta de amor, acuerdos, desigualdades y demás eventos sociales dignos de la realeza y que buscan posicionar los apellidos y jerarquías entre familias de siglo XIX.

