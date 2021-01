Alejandra Capetillo dio positivo por covid-19 durante su viaje a Madrid

Con el optimismo que la caracteriza, Alejandra Capetillo, una de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió con sus admiradores en redes sociales que dio positivo por covid-19 a pocos días de haber arribado a Madrid, España, país al que viajó por motivos laborales.

Alejandra Capetillo enseña cómo usar un mini top animal print y sacarle máximo provecho La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es una experta de moda

Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre su diagnóstico con covid-19

A través de las historias de su cuenta en Instagram, el pasado 23 de enero, la guapa jovencita conversó sobre su diagnóstico justo en pleno viaje de trabajo y los síntomas que ha experimentado. Igualmente, se abrió sobre cómo ha sobrellevado el aislamiento por coronavirus tan lejos de México y su amorosa familia y pidió consejos a quienes ya han vencido la enfermedad que mantiene al mundo en vilo.

“Vengo con la noticia de que di positiva en covid y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa. Me duele la garganta, los músculos (…). Vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, ¿cómo lo pasó?, ¿cómo no pasarla tan mal? recomendaciones de series, de películas”, manifestó la influencer de 22 años, según reseñó Las Estrellas.

No obstante, aunque ha procurado mantenerse positiva ante el duro momento que atraviesa y se mostró confiada con el porvenir, "Ale" sí admitió ante sus seguidores que se siente triste por tener que afrontar su contagio tan lejos del calor de su hogar.

“La verdad ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva si me entró un breakdown porque estoy tan lejos de mi familia, me dio el bicho, entonces si como que me entró… ay, no sé cómo explicarlo. Normalmente cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando, mi mamá, mi papá, y ahora estoy tan lejos, tan aislada y me entró el breakdown de que quiero estar con mi familia y ni modo, estoy lejos, me tocó lejos y pues a pasarlo”, concluyó, pese a todo, con buena actitud.

Fue hace algunas semanas que la tercera de los herederos Capetillo Gaytán anunció en el canal de YouTube que tiene con su hermana, Ana Paula, que viajaría a España, un país fuertemente golpeado por el coronavirus, por trabajo.

En esa grabación, comentó que debido a las restricciones impuestas con el fin de frenar el avance de la pandemia debía hacerse la prueba que detecta el covid para poder subirse al avión en México y luego tenía que someterse nuevamente al test al regresar a su tierra. Asimismo, demostró conciencia al destacar que debía cuidarse “súper bien” en esta aventura.

Ya el pasado mes de diciembre, la hija de Biby Gaytán había llegado a la sala de urgencias tras presentar una serie de fuertes síntomas que todos en su familia, incluyéndola, asociaron con la covid-19. Afortunadamente, en esa oportunidad, dio negativo a la prueba aunque no supo cuál fue el mal que la aquejó por varios días; compartió en un video junto a Ana Paula para su canal conjunto.

También te puede interesar: