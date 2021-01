Jennifer Lopez muestra un look casual y elegante con un pantalón blanco a la cadera y una playera negra en la playa

Jennifer Lopez celebró recientemente el aniversario número 20 del lanzamiento de su canción Love don't cost a thing, uno de los temas más populares de su carrera musical y el cual marcó un antes y un después en su trayectoria como cantante.

Ya para conmemorar esta fecha tan especial, la diva del Bronx decidió hacer algo divertido y ocurrente: recreó parte del mítico video de la canción, que hoy en día supera los 124 millones de reproducciones en YouTube.

"Feliz aniversario número 20 a mi segundo álbum J.LO! Me divertí un poco en una grabación reciente", escribió la intérprete de Dance again al compartir un extracto de un video en el que aparecía caminando a la orilla de la playa y despojándose de su ropa y accesorios, tal cual como lo hizo en el video original de Love don't cost a thing, estrenado en el año 2001.

En otra publicación, mostró el look que usó en la nueva 'versión' del video musical, deslumbrando con su abdomen plano en un pantalón blanco culotte de mezclilla de corte bajo junto con una playera negra estampada con su imagen, viéndose cómoda y casual, pero también elegante al sumar un maxi abrigo blanco.

"Mientras reflexiono sobre el hecho de que es el #JLo20thAnniversary, solo quería agradecerles a todos ustedes por estar conmigo, amarme y apoyarme en todos los altibajos. ¡¡Muchas gracias por todo el amor durante los últimos 20 años !! ¡¡Los quiero mucho!! #MyLoveDontCostAThing #SameGirl", manifestó en la publicación.

Aunque el año 2020 fue bastante completo para el mundo entero a causa de la pandemia por el Covid-19, este 2021 comenzó con buen pie para Jennifer Lopez, ya que fue aclamada y aplaudida en la reciente toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde tuvo el honor de interpretar el tema This land is your land, conmoviendo al público entero.

