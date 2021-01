Juan de Dios Pantoja es hospitalizado y será sometido a cirugía ¡Esto le pasó!

A unos días del nacimiento de su segundo hijo con Kimberly Loaiza, el yourtuber Juan de Dios Pantoja tuvo que ir al hospital para someterse a una cirugía luego de fracturase dos huesos del brazo izquierdo.

Por medio de su cuenta de Instagram, Juan de Dios Pantoja mostró su brazo enyesado pero destacó que, a pesar de todo, se encuentra bien y pidió a sus seguidores que no se preocupen.

"Oigan, pues con la novedad de que me quebré dos huesos ¡No lo puedo creer! No se preocupen, todo bien, me van a operar, me van a hacer una cirugía, me van a poner clavitos, pero estamos bien, eso es lo importante", afirmó Juan de Dios Pantoja.

Foto: Instagram Juan de Dios Pantoja

"Lo feo de esto es que me van a poner clavos, me van a hacer un cirugía. Ni modo, lo hecho, hecho está, hay que enfrentar las consecuencias ¡Qué babosada, no manchen!", dijo el influencer.

Asimismo pidió a sus seguidores que no se preocupen, pues se encuentra bien. "Hice estas historias no para preocuparlos, la verdad las hice porque igual se iban a dar cuenta, o sea por alguien más (…) Neta, aunque hubiera querido ocultarlo hubiera durado muchas semanas con los clavos y la fea dolencia, entonces, ya lo saben", aseguró Juan de Dios Pantoja antes de entrar a la cirugía.

El influencer también señaló que está muy entusiasmado por la llegada de su segundo hijo. "Ya me estoy emocionando, ya casi llega el día, de mi nuevo bebé, la verdad eso me quita el dolor y también Kim, también mi esposa, toda mi familia, todos mis amigos".

Juan de Dios Pantoja reveló que se fracturó haciendo el paso de la muerte, el cual no le salió bien. Además, indicó que tendrá que permanecer en el hospital. "Me informaron que voy a dormir otra vez aquí ¡No! Después de la cirugía no me puedo ir, hasta mañana me voy a ir de aquí maldita sea", mencionó.

Juan de Dios muestra su estado de salud…

