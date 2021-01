Khloé Kardashian cautiva en su look más relajado con sudadera gris y pantalones de mezclilla holgados

La pandemia de coronavirus lo ha cambiado todo. Desde la manera de relacionarse, entretenerse, trabajar e incluso hasta la forma de vestir se ha visto obligada a mutar para adaptarse a esta apremiante realidad y los famosos, como Khloé Kardashian, no son ajenos a la nueva normalidad.

Durante toda la pandemia, la socialite ha mantenido su estilo lleno de brillo, lujo y toneladas de glamur, pero también ha sabido ceder ante las nuevas tendencias de la moda impulsadas por la pandemia en la que los looks comfy han imperado para todo tipo de actividades, desde las más importantes hasta las ahora más cotidianas, como videollamadas por trabajo.

En su caso, al igual que muchos, no solo ha seguido estas trends en sus días libres, también en reuniones de trabajo en menor escala o en casa, donde recién empezando el año ha logrado convertirse en un ejemplo a seguir para cualquier boss lady en confinamiento con un outfit cómodo y moderno para recordar que el comfort y el estilo no son agua y aceite.

Khloé Kardashian fascina en un outfit cómodo para trabajar en casa

A través de su cuenta en Instagram, la estrella de la telerrealidad causó furor este sábado 23 de enero al compartir una postal de una sesión laboral en casa de Good American donde aparece luciendo divina en un atuendo casual clásico con el que demostró que la comodidad que el 2020 trajo como tendencia y necesidad seguirá dominando este 2021.

La empresaria de 36 años lideró la reunión ataviada en una tradicional sudadera gris jaspeado recortada, de cuello cerrado y mangas largas, específicamente el modelo Cropped & Cool de su marca de ropa, combinada con un par de pantalones de mezclilla al parecer de la misma firma en tonos claros, de corte holgado, con el que completó una estética relajada pero superchic.

Debido a que estaba en casa, la mamá de True descartó los zapatos para dar un aire aún más effortless a este look urbano y casual que es perfecto para teletrabajar, salir de compras de emergencia o hasta una cita en el día. No obstante, aun cuando estaba descalza y como pez en el agua determinando su próximo paso en los negocios desde su hogar, mantuvo su beauty look impecable como de costumbre con un maquillaje cargado, pendientes de cristales blancos y su cabellera perfectamente peinada en un chongo bajo con algunas pinzas al costado.

“Diseñando mi destino”, escribió Khloé Kardashian en la descripción de la imagen donde también destaca su cuidada manicura mientras aparentemente mira concentrada algunas propuestas para el emprendimiento que lanzó con Emma Grede, la cual comenzó el año con todo lanzando nuevas colecciones.

“Eres la más linda”, le expresó Natalie Halcro. Por otro lado, Harry Hudson destacó: “¡Genia! Te quiero mucho”. Mientras, Ash Holm le manifestó: “Boss baby”.

Asimismo, otras reacciones fueron:

@realtristan13: “CEO KOKO”

“CEO KOKO” @beautybyangee: “Maravillosa”

“Maravillosa” @iammmarianaclavilho: “ ¡SIEMPRE increíble!”

¡SIEMPRE increíble!” @danielle_1367: “Despampanante”

Este año, además de seguir triunfando en el mundo empresarial, Khloé Kardashian cerrará una notable etapa de su vida con el final del mítico reality show que la lanzó a la fama mundial junto a su familia: Keeping up with the Kardashians, el cual se despedirá de la televisión tras más de diez años al aire con su temporada número 20.

