Protagonista de Riverdale asegura que le resulta "extenuante" hacer escenas sin camisa

El actor KJ Apa hizo una reveladora confesión a pocos días de estrenarse Riverdale temporada 5 capítulo 1 online. Y es que a su criterio el grabar las escenas con el torso desnudo le resulta muy agotador, ya que para lograrlo debe someterse a una estricta dieta y rutinas de ejercicios a fin de mantener bien tonificado su cuerpo, tal y como lo exige esta historia.

Protagonista de Riverdale temporada 5 capítulo 1 online asegura que le resulta "extenuante" hacer escenas sin camisa

KJ Apa aseguró que durante esta temporada en la que hubo tantos inconvenientes con las grabaciones, su rutina de ejercicios se vio también muy afectada, sin embargo debió mantenerse a su ritmo, pues su imagen debe resultar siempre impecable ante las cámaras. Según expresó esta situación se le hizo difícil más durante esta cuarentena causada por el Covid-19 en la que pasó semanas y meses sin poder ejercitarse y romper en varias ocasiones la dieta.

"Hacer escenas sin camisa puede ser un poco agotador solo porque es muy exigente mantenerse en forma durante 10 meses, ¿sabes? Se pone difícil, pero es mi trabajo. No me disgustan las escenas sin camisa y no necesariamente las agradezco, pero sé que es mi trabajo, así que tengo que hacerlo", dijo al portal ET Online.

El joven actor también confesó que le resultó complicado adaptarse a las nuevas medidas de bioseguridad durante la vuelta al set. Verse "desprotegido" y grabando escenas con poca ropa le resultó un poco inquietante debido a las normas que hay que seguir para prevenir contagios del virus mortal. Sin embargo, él y todo el equipo contó con la atención adecuada para lograrlo sin inconvenientes.

