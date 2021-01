¡El amor no deja de ser! Sammy Pérez se casará en Colima

Sammy Pérez es uno de los actores más recordados del programa XH-DRBZ de Eugenio Derbez, donde realizaba diversos sketches junto a Miguel Luis. Tras el final de dicha emisión, Sammy ha realizado diversas colaboraciones en programas de televisión y actualmente se encuentra más enamorado que nunca.

De acuerdo con Archivo Digital Colima, Sammy Pérez reveló que se encuentra en planes de boda con su novia llamada Zuli, quien es originaria de Colima, por lo que la ceremonia se llevará a cabo en dicho estado.

"Me gusta mucho estar aquí en Colima, también he estado en Manzanillo, pero creo que está mejor aquí, hay ríos y todo", afirmó Sammy a las cámara de Archivo Digital Colima. Además confirmó que sí se va a casar y presentó a su esposa, quien prefirió no salir ante las cámaras.

En el video se puede observar a Sammy dentro de una camioneta, en la que también se encontraba su novia, a quien conoció en Guadalajara.

Asimismo SDPnoticias indicó que la boda podría realizarse el 13 de febrero de 2021 en el Rancho Campestre El Espinal, Colima. Pero eso no es todo, ya que se rumora que uno de los padrinos de la boda será Eugenio Derbez, quien también asistirá a la celebración.

Además de ser parte de XH-DERBEZ, Sammy también ha participado a lado de Eugenio Derbez en el programa La Familia P. Luche y en la cinta No se aceptan devoluciones.

Sammy Pérez y su vista a Colima…

El actor mexicano Sammy Pérez, famoso por su participación en XH-DERBEZ, la película "no se aceptan devoluciones" y el calabozo, visita nuestro estado para su próxima boda con una colimense. #ArchivoDigital #EspectaculosAD Publicado por Archivo Digital Colima en Jueves, 21 de enero de 2021

Comparan a la supuesta nueva novia de José Eduardo Derbez con Zuria Vega Recientemente, el hijo de Eugenio Derbez confesó que nuevamente está enamorado

También puedes ver: