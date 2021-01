Selena Gomez muestra cómo llevar chamarra de cuero y jean roto con elegancia

Selena Gomez ha dedicado su carrera a maravillar al público con su talento y también probar que tiene uno de los mejores estilos del mundo del espectáculo.

La intérprete de Naturally y Hands to Myself suele ser una de las más buscadas en las alfombras rojas, destacándose por utilizar vestidos que realcen sus curvas y creando tendencias sin dejarse llevar por lo que usen las demás.

No todo lo que luce Selena Gomez es elegante y de diseñador, también la actriz, recordada protagonista de Los Hechiceros de Weberly Place, es una experta en ropa casual y callejera, logrando impresionar a sus seguidores.

Selena Gomez deslumbró en una chamarra de cuero, top de gasa transparente y jeans rotos: look salvaje y sexy

Uno de esos conjuntos es atrevido, arriesgado, sensual y elegante. Selena Gomez utilizó una chamarra de cuero marrón envejecida, la cual combinó con un top de gasa negro transparente y un pantalón de mezclilla roto con estrellas bordadas.

Unos lentes de sol redondos y unos pequeños aretes redondos fueron los únicos accesorios que necesitó Selena Gomez, dejando que el trendy conjunto destacara por si solo, uno que bien podría ser imitado por las más fashionistas.

La chamarra de cuero es una pieza bastante versátil, funciona tanto para el día como para la noche, eleva cualquier atuendo y puede ser combinada con un sencillo top de algodón o con una costosa blusa de seda.

Selena Gomez se mantiene ocupada en la actualidad, se encuentra grabando su nueva serie Only murders in the building, lanzó su nueva canción en español De Una Vez y también está por estrenar la segunda temporada de su programa de cocina en HBO Max.

La trayectoria profesional de la cantante y actriz no para, llevándola a seguir cosechando éxitos y una gran fortuna a su paso.

