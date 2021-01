Mira cómo se ve actualmente 'Valentina', la hija de 'Ximena' en "Sin senos sí hay paraíso"

Más de un lustro después de la supuesta muerte de ‘Catalina Santana’ en Sin senos no hay paraíso, irrumpió en la pantalla chica Sin senos sí hay paraíso, la tan esperada secuela de esta exitosa historia escrita por Gustavo Bolívar que acaparó el gusto de las audiencias de varios países, como lo hizo su impactante antecesora, retomando la trama con la mayoría del elenco original.

En esta producción, además de traer de vuelta a los entrañables personajes que conquistaron el corazón del público en 2008, nació también una nueva generación que lideró la ficción encabezada, en su primera temporada, por ‘Catalina Marín’ la hija del amor entre ‘doña Hilda’ y ‘Albeiro’.

No obstante, la inocente joven no estuvo sola en su travesía por los peligrosos escenarios que ni su hermana mayor había recorrido en el pasado, sino que, además de sus sobreprotectores papás y ‘Hernán Darío’, contó con el apoyo incondicional de un par de inseparables amigas que estuvieron a su lado en todo momento, entre ellas ‘Valentina Fonseca’, quien la acompañó en cada paso hacia su venganza contra ‘La diabla’.

Como recordaremos, ‘Valentina’ es hija de ‘Ximena’, una de las amigas de ‘Catalina, la grande’ que sigue ejerciendo la prostitución. Esta adolescente es muy juiciosa y no quiere seguir los pasos de su madre, con quien se siente sola pues trabaja durante toda la noche y descansa en el día.

Y aunque su sueño es continuar siendo independiente, graduarse del colegio y salir con un buen hombre, se enamora del asesino a sueldo Pipe Cortadas y, al igual que sus amigas, no sale ilesa de su sumersión en este oscuro mundo.

El inolvidable personaje, cuyo final quedó inconcluso tras el desenlace de la superserie en 2019, fue interpretado magistralmente por la actriz colombiana Jennifer Arenas, quien inicialmente hizo el casting para ‘Catalina’ y luego para ‘Daniela Beltrán’. Como sabemos, no ganó ninguna de las dos audiciones, pero por su talento se terminó ganando a ‘Valentina’, rol que la catapultó al estrellato internacional.

Sin embargo, desde que Jennifer encarnó por última vez a este personaje han pasado ya casi tres años en los que su vida, su carrera y su aspecto, lógicamente, han sufrido cambios. Mira cómo se ve hoy y descubre a qué se dedica.

El cambio de ‘Valentina’, la mejor amiga de ‘Cata, la pequeña’ en Sin senos sí hay paraíso

Tras su destacable actuación de ‘Valentina’, Jennifer Arenas ha continuado desarrollando su carrera artística, pero no en fenómenos de masas como Sin senos sí hay paraíso, sino en pequeños cortometrajes independientes como actriz y también como productora.

Y es que aunque cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el medio artístico colombiano, en el que comenzó a abrirse brecha desde 2009 con apariciones en la televisión, el cine, y el teatro la originaria de Antioquia decidió seguir su pasión pero de una manera emancipada que le permite ser totalmente libre artísticamente.

Mientras trabajaba en la serie protagonizada por Carmen Villalobos, la luminaria que ha actuando en proyectos como La promesa (2013), Destinos (2014) y Lady, la vendedora de rosas (2015), lanzó su primer cortometraje independiente Dog Food, la cual produjo y protagonizó junto a su esposo, el cineasta Daniel Arango, con su productora Tercer Mundo Films.

Poco después, vendrían otras producciones como It's a Match y The Trace; destaca su hoja de vida en el sitio web de su representante. Su más reciente trabajo es Don’t look back, su primera película, nuevamente como productora y protagonista, que está en posproducción y tiene previsto estrenarse en los festivales de cine en febrero de este año.

“En el 2019 rodamos Don’t look back, nuestro primer largometraje como independientes, donde se cuenta la verdadera historia de los artistas cuando van tras un sueño. Fue una película hecha en equipo con unas personas maravillosas que se unieron al viaje de Daniel Arango y mío. ¡Y entonces se convirtió en la película de todos! Sin duda fue un sueño grandísimo que se hizo y continúa haciéndose realidad; porque es todo un proceso. Nada fácil pero absolutamente gratificante”, expresó al respecto la apasionada del cine y teatro en su cuenta en Facebook.

Por otro lado, Jennifer, quien tuvo una exposición privilegiada al séptimo arte desde niña gracias a que su abuelo y tío fueron administradores de una famosa sala de cine en su ciudad natal, además ha desarrollado su pasión dictando talleres de actuación en Nueva York, Estados Unidos, donde vivió algún tiempo.

Aparte de continuar vinculada al mundo de la interpretación y seguir formándose como histrionisa, la joven, que iba a estudiar medicina pero el destino se confabuló para ayudarla a cumplir su gran sueño de ser actriz, estuvo estudiando inglés arduamente los últimos años. Del mismo modo, ha estado enfocada en sus emprendimientos como empresaria en el área de belleza.

La actriz de Sin senos sí hay paraíso es dueña de ByJenniferArenas desde el año 2016, una marca personal con la cual ha hecho un nombre en esta industria vendiendo un tratamiento natural a base de plantas para el cuidado de las pestañas y las cejas. “Aceite que nutre, restaura y alarga naturalmente tus pestañas y cejas”, reza el perfil en Instagram de la tienda.

Por otro lado, la amante de la música es también muy espiritual y tiene una iniciativa llamada Espacio del alma donde, entre muchos otros temas, ofrece meditación canalizada.

“Lo eterno si existe en la esencia del alma, gracias a experiencia sutiles y maestros de luz en mi camino, nació EDA, una comunidad donde comparto desde mis experiencias como caminante del espíritu y enseñanzas de mis guías, herramientas para que todas y cada una de las personas se reencuentren con su maestro interior”, explicó en su cibersitio oficial.

Asimismo, en su profesional cuenta en Instagram, la reservada estrella comparte vistazos sobre sus muchas facetas en las que muestra su apoyo en defensa de varias causas, su amor por los perros y sus reflexiones con esa mirada espiritual; pero sobre todo mantiene a sus fans al día con noticias de su trabajo, pasiones y aficiones y, por supuesto, presume, su sempiterna belleza.

En cuanto al final de su personaje en Sin senos sí hay paraíso, develó igualmente en sus redes sociales que ‘Valentina’ sí terminó viva, pero ella decidió salir de la serie para continuar con otros proyectos personales y profesionales que tenía en Estados Unidos.

“Quiero agradecer a todas las personas que amaron a ‘Valentina’ y por su puesto a Gustavo Bolívar, Fox Telecolombia y Telemundo por dos años de vida a este personaje. Sin duda mi vida es una antes y después de esta producción”, comenzó contando en una publicación en su página de Facebook en 2018.

“La repentina desaparición del personaje fue debido a que no se logró cuadrar un final diferente en los tiempos necesarios para cumplir con mis itinerarios de viaje y los cuales comencé a posponer desde enero de 2017. Y fue en octubre de 2017 que anunciamos mi retiro voluntario de la serie ya que por temas legales con Estados Unidos tenía que entrar en abril del presente año al país”, prosiguió la sencilla artista.

“Se nos hizo necesario redactar la noticia por este medio debido a la lluvia de preguntas acerca del porqué ‘Valentina’ desapareció. Nuevamente GRACIAS a este personaje, me enseñó muchas cosas y abrió muchas puertas para mí. Oficialmente anunció: cierre de ciclo, cambio de energía, despojó de personaje”, concluyó la eterna 'Valentina' de Sin senos sí hay paraíso antes de comenzar el viaje que la llevó hasta su actualidad.

