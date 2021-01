Adele en un pantalón culotte de rayas y un top negro muestra un look perfecto para estilizar la silueta

Adele todavía no ha dado una fecha para su regreso a la música con su esperado nuevo disco, pero siempre se asegura de estar en contacto con sus fans para conmemorar las fechas más importantes de su carrera artística.

Fue así que, recientemente, en su galería de Instagram, compartió la portada de su disco '21' celebrando los diez años del lanzamiento de esta producción que tantas alegrías y éxitos trajo a su carrera, que incluye canciones tan memorables como Rolling in the deep, Someone like you y Set fire to the rain.

"¡Feliz 10 años viejo amigo! Es una locura lo poco que recuerdo de cómo era y cómo me sentía hace una década. Pero gracias desde el fondo de mi corazón por dejarnos entrar en sus vidas y dejarme ser la banda sonora de algunas de ellas", escribió a sus fans en agradecimiento por todo el apoyo recibido a lo largo de los últimos 10 años.

La cantante británica de 32 años no solo recordó la portada de ese disco tan amado por el público, sino que rescató una foto suya de aquella época, viéndose hermosa con su sencillez al usar un pants de rayas con una blusa negra de mangas tres cuartos.

"Este álbum cambió mi vida", "Amo este álbum", "Abriste muchos corazones con este disco, gracias por tu trabajo", fueron parte de las reacciones de algunos fans, mientras que otros clamaban por el lanzamiento del nuevo disco de la artista.

Entonces, es evidente la inmensa transformación de Adele en la última década, no solo porque perdió más de 40 kilos sino que ahora sumó a su vestuario muchos trajes con pantalón, dejando de lado los clásicos vestidos que caracterizaron los primeros años de su carrera.

