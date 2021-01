Alejandra Capetillo y su coqueto conjunto de chamarra de gamuza y pantalón culotte en Madrid

Alejandra Capetillo llegó a Madrid dispuesta a descansar y realizar algunas sesiones de trabajo, pero lamentablemente no llegó sola. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo anunció por su Instagram que dio positivo a covid-19.

"Vengo con la noticia de que di positiva en Covid-19. Gracias a Dios me siento dentro de todo bien, siento como una gripe, me duela la garganta, los músculos" comentó la modelo e influencer, de 22 años de edad.

Este diagnóstico llega semanas después de haber visitado el hospital pensando estar contagiada, resultando negativo para esa ocasión. Tener el virus no le impidió lucir fantástica como solo ella sabe hacerlo.

Por su cuenta Instagram, donde acumula 400 mil seguidores, Alejandra Capetillo les pidió consejos para sobrellevar estos días que debe estar en cuarentena "¿cómo lo pasó?, ¿Cómo no pasarla tan mal? Recomendaciones de series, de películas", todo esto con su cómoda ropa de casa.

La hija de Biby Gaytán lució chic con su chamarra de gamuza, adornada con peluche en los puños, combinada con un trendy pantalón culotte de mezclilla, ideal para batallar el frío madrileño.

En otra imagen compartida, Alejandra Capetillo salió al balcón de su habitación con una divina sudadera de lana color caqui y jeans desgastados, escribiendo "Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto".

Alejandra Capetillo comentó que se asustó cuando le dieron el resultado positivo, pero decidió mantenerse tranquila y seguir compartiendo el proceso por las redes, sin perder el contacto con sus padres y hermanos.

A pesar de estar alejada de su familia, se mantiene tranquila y espera recuperarse del coronavirus "estoy lejos, me tocó lejos, pero a pasarlo. Y pues ya me van a pasar sus recomendaciones y yo estaré al tanto y les estaré contando qué tal me va".

