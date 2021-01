Angelina Jolie da clase de elegancia en un look 'total black' y enseña cómo lucir un pantalón negro estilo

Para Angelina Jolie, el trabajo humanitario ha ocupado un lugar tan importante en su vida como puede serlo la actuación, que ha sido su gran pasión de vida. Más allá de la fama y las alfombras rojas, la actriz siempre ha dedicado parte de su tiempo a colaborar con las comunidades más favorecidas, visitándolas y analizando contextos de primera mano.

Y ahora, habló sobre la pandemia, la crisis de refugiados y el futuro que le espera a los desplazados, que han abandonado sus países de origen buscando una mejor calidad de vida, un mejor presente y un futuro más prometedor.

Angelina Jolie hipnotiza con un fascinante vestido verde esmeralda bordado con cristales Es un tono vibrante que sus fans encantó

Angelina Jolie da clase de elegancia en el supermercado al lucir un look 'total black' con jeans, tank top y maxi abrigo

"Quizás parte de todo es la manera en la que pensamos estar preparados (para la pandemia), qué significa ser fuerte o estar listos o manejar cosas. Pensamos que es todo sobre la cantidad de máscaras o ventiladores u organizar la manera de distribuir las vacunas", manifestó durante una videollamada con el editor de la revista TIME.

"Quizás debamos pensar más sobre la crisis climática, la crisis de refugiados, la desigualdad, tenemos que regresar a algo más central sobre cómo nosotros no estamos viendo al otro (…) y hay egoísmo, la desigualdad crece y afecta más a los pobres y marginados siempre", cuestionó la estrella de cine, madre de seis hijos.

Y precisamente, Angelina Jolie es una madre entregada a sus retoños, a quienes ha criado con los mejores valores y la mayor sensibilidad ante las causas sociales y el sufrimiento ajeno. De hecho, ha formado una familia multicultural, enseñándole a sus hijos que todos son iguales y que las diferencias entre una persona y otra no existen.

Angelina Jolie enamora en una maxi falda plisada con un cárdigan ideal para invierno Es un atuendo coqueto y casual que puedes recrear en este invierno

A pesar de ser una de las estrellas de cine más importantes y adineradas del mundo, Angelina Jolie es de las mamás que disfruta salir al supermercado con sus hijos para hacer las compras necesarias. Hace un par de días fue fotografiada en Los Angeles junto a su hijo menor Knox, brillando con su sencillez en la cotidianidad.

Look total black de Angelina Jolie

En esa ocasión, la protagonista de Maléfica 1 y 2 confirmó una vez más que el negro es su color favorito, ya que fascinó con un look total black de pantalón negro a la cintura y tank top, con botines de cuero y un maxi abrigo negro que llenó de sobriedad su estampa.

No es la primera vez que Angelina Jolie viste este tipo de atuendos, ya que hace un par de años, llegando a un aeropuerto, llevó así mismo un look de pantalón, top y blazer negro, siendo tres prendas básicas que no pueden faltar en el armario de una mujer.

Te recomendamos en video