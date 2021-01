Eddie Redmayne dio detalles sobre el rodaje de 'Animales Fantásticos 3'

El rodaje de 'Animales Fantásticos 3' está en acción. La tercera entrega de la saga-precuela del universo de Harry Potter tiene pautada llegar a las salas de cine el 15 de julio de 2022, por supuesto, con Eddie Redmayne como protagonista interpretando al magizoólogo Newt Scamander.

Dirigida de nueva cuenta por David Yates, quien ya había dado las órdenes detrás de las cámaras en 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos' (2016) y 'Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald' (2018), esta tercera película se ha visto afectada en su producción por culpa del clima.

En una entrevista con 'Variety', Eddie Redmayne explica cómo marcha el rodaje de la cinta. Aunque no puede revelar detalles sobre la trama de la tercra entrega, sí habló sobre cómo está viviendo las grabaciones como actor.

"No puedo contar nada más que el hecho de que creo que tengo algunas escenas de noche en Watford, en Leavesden (Inglaterra), que estaban destinadas a rodarse en verano en el agua. Pero ahora, obviamente por la cuarentena y el parón de la película, están siendo rodadas a principios de diciembre. Y, de repente, te encuentras nadando al aire libre en pleno invierno británico", cuenta el actor.

Eddie Redmayne won’t reveal anything about the next #FantasticBeasts, not even to his pal Jamie Dornan: “When you come over for dinner, I can tell you. Except — I can’t, because the NDA that I signed.” | Variety #ActorsOnActors presented by @AmazonStudios https://t.co/s9TZJTyDI2 pic.twitter.com/f0Yu4kbGBD

— Variety (@Variety) January 24, 2021