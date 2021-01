Érika Buenfil deslumbra en un vestido tipo camisón de piel de serpiente que resalta la belleza de mujeres de 50 años

Érika Buenfil cambió de look recientemente, dejando el rubio en el pasado y dándole la bienvenida a una melena castaña muy coqueta y favorecedora. A sus 57 años, la actriz es la viva prueba de que la edad no resulta una limitante a la hora de brillar e irradiar tanto energía como belleza.

La protagonista de telenovelas como Amores verdaderos, Tres mujeres y Te doy la vida, estuvo recientemente de visita en el programa Hoy, donde habló precisamente de este cambio de look y cuál fue la razón para hacerlo en este momento.

"Lo decido, primero porque ya estaba muy cansada del color, del rubio, me tenía muy amarrada porque hay que estarlo cuidando y por otra parte se destrozaba el pelo; y luego, porque por ahí hay una propuesta entonces me dijeron '¿qué propones?' y entonces yo dije, quiero proponer un cambio de look y así me quiero presentar en el casting", comentó entre los halagos de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Actualmente, Érika Buenfil cuenta con más de 10 millones de seguidores en TikTok, siendo una de las estrellas mexicanas más seguidas en esa plataforma. Y aunque esta red social fue usada más que todo por gente joven en sus inicios, hoy en día personas de todas las edades en todo el mundo comparten sus contenidos allí.

Y así como Érika Buenfil está abierta siempre a experimentar, también le envió un mensaje a sus seguidoras más adultas, insistiendo en que la juventud está en el interior de la mujer, más allá de lo que dicta la edad cronológica: "No tiene nada que ver la edad, mi abuelita me decía 'es que yo estoy viejita por fuera pero llena de energía por dentro'. Entonces, hoy en día tenemos la oportunidad de que pasan los años y puedes seguirte viendo guapa cuidándote, poniéndote cosas, por qué no, haciéndote ajustes y retoques (…) y entonces hemos alargado el tiempo y se vale".

"Eso de que ya estoy señora, sí, ya estoy señora, pero también brinco, también salto, también se bailar y también puedo conectar (…) creo que no me gusta sentirme la clásica señora que ya no se da permisos y se vale jugar", agregó durante la entrevista.

Entonces, hablando de tomar riesgos y experimentar, precisamente Érika Buenfil deslumbró por completo al público al lucir fabulosa con un vestido amarillo animal print con estampado de piel de serpiente, en un modelo cruzado con falda tipo tulipán, un look ideal para las mujeres de 40 y 50 años de edad.

De hecho, antes de acudir al programa de televisión, grabó un divertido TikTok mientras se arreglaba en el camerino, demostrando que siempre está pensando en crear contenido curioso y divertido para el público que la adora.

