Freddie Highmore habló en español para este proyecto que se estrenará en septiembre

El actor Freddie Highmore hablando español es una de las razones por las que sus fans están desde ya atentos al estreno de la película Way Down en la que el protagonista de la serie The Good Doctor se lucirá y demostrará aún más su versatilidad en la industria cinematográfica. Y aunque este proyecto fue grabado en 2019 no será sino hasta septiembre de este 2021 que verá la luz para sorprende con una trama llena de acción, misterios y drama.

La producción dirigida por Jaume Balagueró promete impactar a la audiencia, pues posee un reparto de primeras figuras y una trama que los dejará a todos pegados en el sofá. Un asalto al Banco de España es el punto central de esta historia en la que Highmore actúa y funge como productor, demostrando así cada vez más su pasión por esta faceta con la que hace su debut como realizador.

El famoso y querido cirujano de la serie The Good Doctor, demostrará en esta cinta sus habilidades para acceder a esta entidad bancaria en la que debe burlar una gran cantidad de accesos de seguridad y que parece imposible a los ojos de terceros, solo él está capacitado para ello, así que su participación serpa crucial.

La trama busca develar quiénes son los responsables de robar en esta institución inaccesible y en la que se haya un tesoro millonario que deberán obtener antes de la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en la que se agruparán miles de aficionados frente a este icónico lugar para celebrar. Esto servirá para que el grupo liderado por Highmore salga ileso o directo a prisión.

