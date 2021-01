Jacky Bracamontes hipnotiza en un corsé de encaje negro y pantalones bota ancha de cuero

Jacky Bracamontes hizo su regreso a las telenovelas a lo grande este 2021. Tras años alejada de la actuación y enfocada en su faceta como conductora, la estrella volvió a los foros de telenovela el año pasado en Miami para sumarse al elenco de La suerte de Loli, la nueva producción familiar de Telemundo donde tiene una destacada participación especial en la piel de ‘Mariana’, la mejor amiga de la protagonista, interpretada por Silvia Navarro.

No obstante, el melodrama no solo le dio la oportunidad de volver a derrochar su talento actoral, también marcó su regreso con todo a las alfombras rojas. Y es que la cadena hispana organizó la presentación de la historia bajo la nueva normalidad y Bracamontes arribó al evento luciendo espectacular en un look elegante y sensual orquestado por ella.

El look de Jacky Bracamontes para la presentación de La suerte de Loli

Tras pasar meses dedicada a su familia y cumpliendo las medidas sanitarias para evitar los contagiarse con covid-19, Jacky Bracamontes volvió a pisar una alfombra roja el pasado 21 de enero derrochando belleza y elegancia en un impecable estilismo digno de una auténtica prescriptora de estilo con el que se erigió como la mejor vestida de la noche.

A través de su cuenta en Instagram, la muy emocionada presentadora compartió con sus seguidores numerosas postales del evento que marca su regreso a la televisión como actriz entre las que, además de mostrar la complicidad que se fraguó entre ella, Navarro y el protagonista masculino, Osvaldo Benavides, presumió su sofisticado outfit para la ocasión.

Y es que la mexicana llegó a la red carpet en Miami arrasando con el buen gusto que la caracteriza en un exquisito corsé de encaje negro, con cuello alto estilo victoriano, mangas cortas y copas con aros que remarcó su figura de reloj de arena y le dio el toque sexy ideal al look.

Instagram: @jackybrv

Bracamontes combinó su sensacional top bustier, específicamente el modelo Kehlani de la firma Jonathan Simkhai, con un par de pantalones bota ancha de cuero negro y tiro alto que realzó su cintura y le permitió esconder el volante péplum de la blusa. Por último, completó con un blazer blanco, para contrastar el glamuroso atuendo en negro, que portó sobre sus hombros como si se tratara de una capa muy chic.

En cuanto a los complementos, la intérprete de 41 años acertó al calzarse con un par de tacones dorados de punta y únicamente algunos anillos como accesorios para no sobrecargar el atuendo que causó sensación gracias a su prenda estrella: el top de encaje.

Instagram: @jackybrv

Por último, como una auténtica amante de la moda sabe que cualquier combinación estilosa debe ser completada con el beauty look perfecto, Jacky Bracamontes remató llevando su cabellera rubia peinada en ondas suaves y luciendo un maquillaje en tonos tierra que resaltó su mirada.

"¡Hoy en la presentación del primer capítulo de La suerte de Loli! ¡Amé verlo por fiiiiin! ¡Espero que les guste!", escribió al pie de una publicación en la red social junto a una serie de postales donde aparece radiante y confiada modelando para la prensa en su extraordinario outfit.

Instagram: @jackybrv

Poco después, subió otro par de instantáneas donde alardeó su estilizada silueta y la versatilidad del vestuario creado por ella al quitarse el saco y posar junto a Benavides y Navarro, con quienes lanzó besos juguetonamente a las cámaras, demostrando la felicidad con la que reciben el inicio de esta nueva aventura en sus carreras artísticas.

Instagram: @jackybrv

"¡Feliz de verlos! Los mejores protagonistas", manifestó Jacqueline en la leyenda de este post que acumula más de 90 mil likes y centenares de comentarios felicitándola por comenzar el nuevo año estrenando proyecto y halagándole por armar el increíble atuendo que realzó su indiscutible belleza.

Instagram: @jackybrv

“Bella”, “Amo tu outfit”, “Guapísima”, “Demasiado hermosa”, “Qué look increíble”, “Estabas bella”, “La más guapa” y “Eres fabulosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió al pie de ambas publicaciones.

La suerte de Loli se estrenó este martes 26 de enero por Telemundo.

