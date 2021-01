Esposo de Nicole Kidman, Keith Urban revela su introspección emocional en nuevo disco

El cantante de música country neozelandés Keith Urban dio a conocer su reciente álbum llamado The speed of now part. 1 con el que busca conquistar al público hispano con sus letras inspiradas en la introspección emocional y el amor.

"Es el primer álbum de mi carrera que llega a muchos países de habla hispana como México, donde nunca había estado antes, y es muy emocionante poder llevar estas letras a nuevos horizontes, donde las personas puedan sentirse identificadas", afirmó Keith durante una entrevista con Publimetro.

Keith Urban explicó que las canciones que conformar su nuevo material discográfico cuentan con una gran variedad de estilos, por lo que no podría definirlo en un solo género musical, ya que su objetivo fue explorar y presentar un proyecto novedoso, que además de contar con letras poderosas pudiera conectar con las personas por medio de la música.

"Es un gran abanico de estilos que van desde el rock, pop, soul, blues, entre otros que logran unirse muy bien. Este disco también muestra todo lo que soy, todo lo que pienso y todo lo que me gusta porque quiero que las personas me conozcan un poco más, que logren crear una conexión conmigo desde la música y creo que este álbum es punto de inicio para que me conozcan", destacó el músico de 53 años de edad.

Urban indicó que a diferencia de otros discos The speed of now part. 1 cuenta con colaboraciones con artistas con los que nunca antes había trabajado como con el legendario Nile Rodgers y Breland en el tema Out the cage, el dueto con Pink con la canción One too many y We were con Eric Church.

"Son artistas que yo admiro desde siempre y para mí fue increíble el momento en que comenzamos a trabajar juntos, son personas maravillosas que aman tanto la música como yo, entonces creo que se nota en el resultado de cada canción. Desde su lanzamiento, One too many con Pink ha sido unas de las favoritas del disco y estoy muy feliz y agradecido”, comentó Keith.

Asimismo el músico enfatizó que, a diferencia de su anteriores trabajos musicales, este material discográfico cuenta con influencias de las nuevas propuestas musicales, las cuales están dominando el mundo e incluso aseguró que está muy interesado en explorar y conocer más la música latina.

La pareja tiene 14 años de matrimonio / Getty Images

"Como artistas siempre debes estar innovando, escuchando a las nuevas generaciones, conociendo nuevos músicos con propuestas diferentes y, en cierto punto, revolucionarias. Esta exploración siempre me ha parecido muy emocionante y por esa razón fue que decidí tomar inspiración de artistas que llevan muy poco en la música pero sin perder mi estilo y mi aporte (…) He visto que los artistas latinos están cada vez más presentes en todo el mundo y eso me parece increíble, son generaciones que van dejando su huella y me gustaría conocer más de ellos", aseveró.

Más sobre Keith Urban…

-El músico Keith Urban es originario de Nueva Zelanda y nació el 26 de octubre de 1967.

-En su carrera ha grabado diversos discos de estudio como Defying Gravity, Get Closer, Fuse, entre muchos otros.

-Comenzó su carrera en la década de 1990 y se convirtió en uno de los exponentes más representativos de la música country contemporánea.

-Keith Urban y Nicole Kidman compartieron un video durante Nochebuena de 2020 con 960 mil reproducciones en Instagram.

-Entre los éxitos de Keith Urban se encuentran Somebody like you, You'll think of me, The fighter, Memories of us, entre otros.

-El nuevo álbum de Urban cuenta con temas como Tumbleweed, Out the cage, God Whispered Your Name y más.

-Urban cuenta con ocho millones de reproducciones mensuales en la plataforma de música Spotify.

