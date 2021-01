La oscura historia de Malu Trevejo: la tiktoker que sobrevivió al abuso familiar

Malu Trevejo es una cara popular en TikTok, donde cuenta con casi 12 millones de seguidores, los cuales están enganchados con sus bailes y videos llenos de humor y positivismo, aunque esa no siempre fue su vida.

La influencer, de 18 años, es una estrella de Internet y cantante en ciernes. Nacida en Cuba, criada en España y actualmente radicada en Miami, Florida, la adolescente magnate de las redes sociales ha obtenido un gran número de seguidores en línea, pero los fanáticos están cada vez más temerosos por su seguridad.

Malu Trevejo: una estrella de TikTok con un pasado oscuro

Malu Trevejo reveló que huyó de su hogar, donde enfrentaba problemas de drogas y alcohol con sus familiares. la tiktoker afirmó que su padre es adicto a las drogas y su madre es alcohólica, esto en un emotivo Instagram Live directamente después de un enfrentamiento con su madre por el tema.

En la transmisión, Trevejo admitió haber fumado marihuana para lidiar con el estrés constante en su casa, e incluso acusó a su madre de permitirle a su padre el hábito de las drogas, así como de usar su fama en las redes sociales por dinero.

Destrozan a Domelipa en TikTok por sus "horrores" ortográficos Es la segunda tiktoker más seguida de México

Malu Trevejo señaló que ha recibido amenazas del novio de su madre, alegando que posee mensajes de voz de él diciendo cosas como, "Alguien va a pagar por esto" y "Será mejor que te cuides".

"Ella no me dio comida durante dos o tres semanas a propósito", dijo sobre su madre. “Como no tenía control sobre mis tarjetas de crédito (en ese momento era menor de edad), nada, no iba a poder comer nada. Y no había nada en la casa, porque ella salía de la casa y me dejaba allí sola".

"Es una locura cómo la gente trata de manipularte", escribió en una publicación adicional de Instagram, probablemente una continuación de otro incidente en el que su madre supuestamente había intentado manipularla para que se quedara en casa enviándole fotos de ella llorando.

Kunno es humillado por completo en TikTok con poderoso baile El tiktoker acumula catorce millones de seguidores

Sus fans la han apoyado y en la actualidad, la estrella de TikTok se encuentra viviendo sola y continúa con su ascenso a la fama.

Te recomendamos en video