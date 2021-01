Mira cómo luce hoy 'Sol de la Riva', la rival de 'Mía Colucci' en “Rebelde”

Hay telenovelas que poco después de su final lamentablemente pasan al olvido, mientras hay otras que sin importar los años que transcurran no se pueden olvidar, no solo por las emociones y el revuelo que generaron cuando se transmitieron sino porque marcaron a una generación completa de televidentes. Ese es el caso de Rebelde, una exitosísima telenovela juvenil que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas que ha perdurado hasta la actualidad, más de tres lustros después de su estreno en 2004.

A pesar de ser un remake del melodrama argentino Rebelde Way, la adaptación que produjo Pedro Damián para Televisa logró traspasar las fronteras mexicanas y acaparar el gusto del público de numerosos países con las excitantes tramas encabezadas por los estudiantes ‘Mía’, ‘Roberta’, ‘Lupita’, ‘Miguel’, ‘Giovanni’ y ‘Diego’ dentro del prestigioso Elite Way School.

No obstante, el sexteto de protagonistas no fueron los únicos que se adueñaron de los corazones de los adolescentes en todo el mundo mientras experimentaban el amor verdadero y peleaban por sus anhelos, también hubo otros jóvenes “rebeldes”, los cuales se fueron sumando a lo largo de las tres temporadas que tuvo esta historia, que se ganaron a la audiencia.

Uno de esos roles memorables sin duda alguna fue el de la envidiosa ‘Sol de la Riva’, una niña “fresa” que a partir de la segunda entrega se encargó de hacerle la vida imposible a su eterna rival, ‘Mía Colucci’, personificada por Anahí.

Este emblemático personaje fue interpretado por María Fernanda Malo, quien aunque tenía varios años en el medio artístico mexicano, donde debutó en 1990 a los cuatro años de edad, fue con Rebelde que logró dar el salto al estrellato internacional.

Sin embargo, desde que este relato terminó en junio de 2006, la vida de la actriz que encarnó a la odiada pero querida ‘Sol’ con apenas 18 años de edad ha cambiado considerablemente. Mira cómo luce hoy en día y descubre a qué se dedica.

La vida y aspecto actual de ‘Sol de la Riva’, la antagonista de Rebelde

Luego de la impecable interpretación que hizo de la antipática ‘Sol de la Riva’ en Rebelde, papel que marcó un antes y después en todos los terrenos de su vida, la también histrionisa de melodramas como Aventuras en el tiempo, La casa en la playa y El juego de la vida siguió escribiendo las páginas de su trayectoria artística en el mundo del espectáculo donde hoy en día sigue pisando fuerte como Fuzz, su nombre artístico.

Inmediatamente después del final de la telenovela juvenil, la también exintegrante de la agrupación musical infantil K. I. D. S cumplió su sueño de saltar a la gran pantalla con un rol en la cinta Hasta el viento tiene miedo, un proyecto estrenado en 2007.

Posterior a este largometraje, donde compartió créditos con estrellas como Martha Higareda, Mónica Dionne y Verónica Langer, continuó actuando en otras cintas como Sincronía (2009). Igualmente, estudió teatro y actuó en numerosas obras experimentales.

A la par de esto, siguió presente en la televisión con participaciones en telenovelas como Alma de hierro, Verano de amor y Miss XV. Durante estos años también tuvo un programa musical en Telehit.

No obstante, aunque se perfilaba para continuar destacando en la televisión, tras su aparición en la ficción protagonizada por Paulina Goto y Natasha Dupeyrón, en 2012, decidió retirarse de la actuación para incursionar de lleno en el mundo de la música, su mayor pasión.

Como cantante, la estrella amante del rock es parte de la agrupación Organna, con la que ha lanzado varios sencillos que pueden escucharse en plataformas como Spotify. Asimismo, en su cuenta en Instagram, donde se describe como "orgullosamente mexicana, actriz, conductora, cantante, compositora", la artista ha compartido varios covers en acústico junto a otros músicos donde ha alardeado su privilegiada voz.

Desde el año pasado, la luminaria de 35 años estaba concentrada planificando una etapa artística: su lanzamiento como solista, pero el proyecto se retrasó debido al brote de coronavirus que todavía mantiene en vilo a México y el mundo.

“Quiero hacer algo muy mío, muy especial, muy personal”, dijo en un live en Instagram el año pasado donde reiteró que, sin importar los contratiempos, cumplirá este sueño porque es algo que ha soñado siempre y tiene muy claro qué es lo que quiere como cantante.

Empero, a pesar de los éxitos cosechados y la gran versatilidad que ha demostrado durante los años después de Rebelde, la intérprete sigue siendo recordada como la ‘Polly Pocket’ de la imbatible ficción. De hecho, ella todavía tiene muy frescos los recuerdos de su paso por la telenovela e incluso de su audición para la producción, la cual estuvo marcada por un evento inesperado.

La audición de Fuzz para Rebelde

Según contó en una transmisión en Instagram con Luis Carlin en mayo del año pasado, en aquella época ya tenía planes para su vida profesional que no contemplaban participar en una novela, pero igualmente fue a hacer la audición como cualquier otra sin imaginarse que resultaría vencedora.

“Tenía un boleto comprado para viajar la siguiente semana, estaba haciendo 24 por segundo y varias cosas en Televisa, pero tenía la idea de que quería hacer cine. Ya tenía pactado un personaje en una película (…) estaba en otro canal, un poquito (lejos) de las novelas, sin pensarlo ni planearlo tanto, pero así era”, narró.

“De repente, me llaman para este casting y es uno que había venido meses porque ya la novela era un exitazo, entonces era la nueva villana y habían dicho que si iba a ser Belinda, hasta Aislinn Derbez y Margarita Magaña… había como mucha atención mediática con este personaje”, recordó. A pesar de todo, Fuzz decidió ir a la audición sin esperar nada.

“Voy, me pongo el uniforme, hago mi casting que además me tocó hacerlo con Karla Cossío”, contó. “Hago la escena (…) me regresé al camerino, me estoy poniendo mis piercings otra vez y me dicen: ‘oye, que Pedro (Damián) quiere hablar contigo”, rememoró.

En ese momento, pensó que la llamarían para regañarla por llevar sus perforaciones, pero lo que Damián quería era preguntarle personalmente si le gustaría estar en la telenovela. Por supuesto, ella le aseguró que sí pensando que le ofrecerían un pequeño rol por algunos capítulos. Pero él la sorprendió al decirle lo que menos esperaba: el papel de ‘Sol’ era suyo.

“Entonces, me dice: ‘bueno, pasa a la oficina por tus capítulos y bienvenida, te quedaste con el personaje de Sol’ el mismo día”, dijo enfatizando que esto no sucede jamás en el mundo actoral. “Yo iba caminando a la oficina de Pedro para recoger los capítulos y pensaba ‘¿es neta?’ Porque además sí era un personaje como muy importante”.

La audición fue un viernes y el lunes comenzó a grabar como ‘Sol’ con unas jornadas muy intensas por un par de semanas debido a que la producción tardó mucho en encontrar a la intérprete para rol y ya tenían mucho retraso en sus escenas.

Afortunadamente, tenía muchos conocidos en la novela y fue fácil adaptarse. Además, forjó una excelente relación con Anahí tras cámaras pese a que eran enemigas en la pantalla. Incluso afirmó que se divertían mucho grabando sus discusiones.

“Cuando pasaron esas dos, tres semanas (…), fue cuando me cayó el 20. Como de… ‘ah, sí, soy la mala de Rebelde”, admitió Fernanda, quien asegura que no fue consciente del boom de la telenovela sino hasta después de que salieron de los foros donde prácticamente vivieron durante la grabación.

A más de una década de esos eventos, la estrella asegura que no puede creer que la sigan llamando 'Sol'. “Se acuerdan como si la novela hubiera pasado antier”, destacó y agregó que no le molesta para nada este hecho, aunque sí le gustaría que la reconocieran por sus otros trabajos pues ha estado imparable desde entonces.

“Rebelde fue una parte muy bonita de mi vida y de mi carrera que me dio una gran exposición como actriz juvenil, pero también me gustaría que me conocieran por otras cosas porque fue mi novela veintitantos”, expresó. “No es lo único que he hecho (…) y fue hace muchos años y yo no he parado de hacer cosas”.

Por otro lado, en cuanto a su relación con sus compañeros en la telenovela, la artista todavía tiene una especial relación con Zoraida Gómez y Dulce María, a quienes conoce desde temprana edad.

Aunque con ambas tiene una bonita amistad, la eterna ‘Roberta Pardo’ es como una hermana para ella desde que eran niñas y estuvieron juntas K.I.D.S. Ese estrecho lazo lo demostraron cuando la actriz de Falsa identidad se casó con Paco Álvarez y ella fue una de las damas de honor.

En Instagram, además de mucha música, Malo usualmente comparte a sus más de 160 mil seguidores algunas postales de su vida personal y mantiene a sus fans al día con sus proyectos. Del mismo modo, continuamente presume su epatante belleza en varias instantáneas donde demuestra que no ha envejecido ni un día desde Rebelde pues está idéntica a como apareció en el drama.

Y aunque realmente no ha envejecido ni un día, lo que sí ha hecho durante este tiempo es someterse a constantes cambios de look bastante osados pues se ha atrevido a llevar su melena desde el violeta intenso hasta el clásico rubio cenizo.

