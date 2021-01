Adele reina de la elegancia con blusa negra de terciopelo y falda tipo campana

Adele es considerada una de las mejores cantantes del siglo XXI, con un talento y melodiosa voz que la han llevado a ganar múltiples galardones, incluyendo dos Grammy a Álbum del año, además de enamorar a sus fans con su elegancia y simpatía.

La intérprete de Someone like you y Hello es conocida por lucir fantásticos vestidos sobre el escenario, llenos de brillos que la hacen brillar bajo los reflectores. En su día a día no es distinto, robando miradas y los flashes de las cámaras por donde pasa.

Adele enamora con una blusa negra de terciopelo texturizada combinada con falda estilo campana

Un ejemplo de esto es la capacidad que tiene Adele de combinar texturas y estilos con una experta. Utilizando una blusa de terciopelo texturizada manga larga, la cantante la combinó con una falda tipo campana color gris plomo, dos estilos distintos que se vieron muy bien juntos.

En las fotos viralizadas, aparece acompañada de su guapo guardaespaldas mientras atiende a un grupo de fanáticos que la esperan a la salida de un concierto, algo característico de Adele: su simpatía, buen humos y devoción hacia sus seguidores.

También utilizó terciopelo durante su presentación en Saturday Night Live / Foto | Twitter SNL.

Adele hechiza con blusón de pliegos y medias de malla negra con suecos de madera La cantante siempre luce casi perfecta

Adele llega a un acuerdo en su divorcio de pesadilla

Adele llegó a un acuerdo de divorcio con su exmarido Simon Konecki casi dos años después de que se separaron. Los documentos de la corte de Los Angeles muestran que la cantante, de 32 años, presentó un paquete de sentencia a principios de este mes.

La pareja se divorciará oficialmente una vez que un juez firme el acuerdo. No se han hecho públicos los detalles del acuerdo, pero los registros muestran que los activos y las propiedades se decidirán mediante una mediación entre ambos.

Adele muestra su sencilla sala de estar con mueble circular de madera La cantante se prepara para un 2021 lleno de nueva música

La pareja comenzó a salir en 2011 y le dio la bienvenida a su hijo Angelo en 2012. Anunciaron que se iban a separar en abril de 2019, habiéndose casado tres años antes. La británica está trabajando actualmente en un nuevo álbum, que se espera que se lance este año, donde podría hacer referencia a este proceso.

