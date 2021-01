“Es una realidad”: Altaír Jarabo habla sobre el feminicidio de ‘Olga’ en “Vencer el desamor”

Desde su estreno el año pasado, la exitosa telenovela Vencer el desamor ha abordado entre sus tramas numerosas problemáticas concernientes a la sociedad actual que han logrado tocar las fibras más sensibles de los televidentes, pero una de las más graves y que mayor impacto generó en la audiencia mexicana sin duda fue la del feminicidio, un hecho que se ha vuelto más recurrente en México y en la ficción fue representado con el asesinato de ‘Olga Collado’.

Esta semana, los espectadores vivieron una gran angustia junto a la familia ‘Falcón’ desde el momento en el que ‘Olga’, la expareja de ‘Alvaro’, desapareció sin aviso un día como cualquier otro; sin embargo, no se prepararon para quedar destrozados al descubrir que el desvanecimiento de la arquitecta se debía a que su vida había sido sesgada por un mal que desgraciadamente registra víctimas a diario en el mundo: la violencia de género.

De manera inesperada, la producción de Rosy Ocampo no le dio a este personaje el desenlace rosa que muchos habían imaginado, sino uno trágico como el que sufren muchas en nuestro país, donde en promedio 11 mujeres son asesinadas cada día, de acuerdo a datos citados por La voz de Michoacán.

Al respecto, Altaír Jarabo, quien dio vida a ‘Olga’, habló en una reciente entrevista donde contó cómo fue interpretar a esta rol cuyo abrupto final conmocionó al público.

Altaír Jarabo se manifiesta contra el feminicidio en Vencer el desamor

En una reciente conversación con Las Estrellas, la actriz mexicana se pronunció sobre el final de su papel en esta telenovela original de Televisa y destacó que el objetivo de esta muerte en la novela era visibilizar una dolorosa realidad que amerita atención urgente.

“Ella es una víctima, creo que no hay nadie que esté por encima de las cosas que están pasando en el mundo, este fue el cometido a abordar que nos propusimos Rosy Ocampo y yo, retratar una realidad en México, lo doloroso que es, lo feo que se vive, lo difícil que es encontrar culpables y prevenirlo”, relató.

Jarabo destacó que con la producción se propuso plasmar estos desgarradores hechos sin mostrar el lamentable suceso, sino conduciendo al espectador al mismo sufrimiento que atraviesan los allegados a las víctimas cuando ocurren estos casos.

“Nos encargamos de plasmarlo doloroso y como sucede, porque no vemos cómo fueron los hechos, solo vemos que no llega, no contesta, porque así pasa, no vemos cómo sucede, pero sí vemos la angustia de los que la quieren y no la encuentran, no saben cómo pasó. Es difícil hablar de estas cosas, pero es una realidad, eso pasa”, enfatizó.

La intérprete de 34 años además destapó que el motivo por el que aceptó ser parte de esta historia fue precisamente por el final de su personaje y el importante mensaje que transmite a la sociedad. “La razón número uno por la que acepté este personaje fue porque la productora Rosy Ocampo me planteó interpretar a ‘Olga’, cuyo final es que ella es víctima de feminicidio”.

“En mi lado histriónico me gusta pensar que puedo interpretar personajes que no necesariamente son tan sácale puntas, me gusta que me propongan este tipo de personajes, porque si algo tiene mi carrera, es que estoy en una plataforma que tiene mucha suerte de inspirar”, concluyó.

El público podrá descubrir quién le arrebato la vida a ‘Olga’ en los próximos episodios de Vencer el desamor, telenovela que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche.

