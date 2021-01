Julián Gil y Marjorie de Sousa han mantenido una dura batalla legal en los últimos años, todo por la custodia de su hijo Matías. Aunque aún no haya podido reunirse con el pequeño desde hace varios meses, el actor le envió un amoroso mensaje de cumpleaños a su hijo de 4 años, demostrando que siempre lo recuerda y piensa en él a pesar de la distancia.

‘No pude entrar a ningún hospital porque no habían camas’: Julián Gil reveló su experiencia al contagiarse de Covid-19 El actor afirmó que tuvo síntomas muy fuertes y actualmente se encuentra en su quinto día

Julián Gil publica una foto adorable con su hijo Matías y le envía mensaje por su cumpleaños

"Feliz cumple Mati. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos", escribió el orgulloso papá en Instagram al compartir una foto con su hijo cuando apenas era un bebé recién nacido, llenando de ternura a sus más de 3 millones de seguidores.

La imagen superó los 80 mil likes en la red social, generando miles de comentarios de apoyo al actor y deseando felicidad a su adorable hijo:

@maribeth911 Los lazos de amor puro y verdadero jamás se debilitan ni con el tiempo ni la distancia. FELIZ CUMPLE A MATI !!! Y un abrazo para ti 😊

@sperdutikatia Feliz cumpleaños maravilloso bebé, le pido a Dios que puedas disfrutar de la presencia de tu maravilloso papá 🙏❤️

@arellano_aile Dios es bueno siempre, algún día esto solo será un mal recuerdo y Matías disfrutará de la compañía de su papá ya verás que sí ❤ no pierdas la esperanza, Dios colme de bendiciones la vida de tu hijo

Julián Gil va contra los esquemas machistas en la pantalla El actor se estrenó en la serie "De brutas nada 2".

Por su parte, la actriz Marjorie De Sousa también publicó un álbum de fotos junto a Matías, reafirmando que su hijo es su gran amor y que por él siempre ha luchado desde siempre para sacarlo adelante.

"Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que eres mi felicidad. Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis formas de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que esté me siente y me cuida", manifestó la actriz de telenovelas como Amores verdaderos, Hasta el fin del mundo y Un poquito tuyo.

Julián Gil pudo convivir muy poco con su hijo Matías, ya que meses después de nacer, la pareja de actores presentó problemas y tomaron la decisión de separarse, iniciando en ese momento los trámites legales por la custodia del pequeño.

Te recomendamos en video