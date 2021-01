Los memes sobre León Larregui luego de lanzar mensaje antivacunas: lo comparan con Paty Navidad

Las vacunas contra el covid-19 han sido motivo de conversación desde que iniciaron su producción. Con millones a favor, hay quienes aseguran que estas se hicieron con otros motivos y no para curar la enfermedad, entre esos el vocalista de Zoé, León Larregui.

El cantante publicó un polémico mensaje en su cuenta Twitter en el que decía "No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente del imperio farmacéutico".

Casi de inmediato, Twitter suspendió por unas horas la cuenta del cantante, la cual ya está activa de nuevo y continúa con la misma línea de pensamiento, respondiendo a quienes se burlaron con graciosos memes, incluso comparándolo con Paty Navidad.

Ya las polémicas declaraciones de la actriz mexicana son conocidas. Seguidora del ex presidente Donald Trump, se oponía por completo al sistema de vacunas contra el covid-19, de allí las comparaciones de los usuarios.

La usuaria de Twitter Pilar Muñoz comentó: “Cuando León Larregui está drogado, es bueno para hacer canciones y súper chistoso. Cuando se une a las teorías de conspiración de Paty Navidad… ya no”.

