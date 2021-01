Sofía Aragón es hospitalizada debido a complicaciones por endometriosis

Sofía Aragón dio a conocer que se encuentra hospitalizada debido a complicaciones por la endometriosis que padece. Por medio de sus historias en Instagram, la modelo y conductora mostró una serie de fotografías en la que se le puede observar en una cama de hospital.

"La endometriosis otra vez haciendo de las suyas", publicó Sofía Aragón. Además, la conductora de La Voz de TV Azteca destacó que dicha enfermedad afecta a 170 millones de mujeres en el mundo.

"Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad…Pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido", indicó la ex representante de México en el certamen de Miss Universo en 2019.

Además Sofía Aragón ha recibido el apoyo de su prometido, Francisco Bernot quien ha estado al pendiente de la salud de la modelo. "Que te mejores amor de mi vida", le escribió Francisco a Sofía en una vaso de café.

La originaria de Jalisco ya había hablado sobre la endometriosis que padece durante el video en el que denunció los abusos y malos tratos de Lupita Jones.

"Yo tengo un problema ginecológico, ya sé que es algo muy personal, muy privado, se llama endometriosis. Para las mujeres que lo tiene y están aquí, les mando un beso porque de verdad es horrible", mencionó Sofía.

Sofía Aragón más enamorada que nunca…

A finales de diciembre de 2020, Sofía Aragón y su novio Francisco Bernot se comprometieron en matrimonio durante un viaje que hicieron a Nueva York . La modelo y conductora compartió el momento especial que vivió con su ahora prometido por medio de su cuenta Instagram, donde presumió su anillo de compromiso.

"La mejor ciudad…momento perfecto…con el hombre más increíble. Dije que sí", publicó Sofía Aragón, quien conoció a Francisco Bernot a finales de 2019. Francisco decidió darle el anillo de compromiso a Sofía Aragón en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York. Por lo que los dos se mostraron muy felices ante este nuevo paso en sus vidas.

