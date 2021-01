Autoridades clausuran asilo donde reside abuelita de Thalía y Laura Zapata

El 18 de enero Laura Zapata denunció el descuido y maltrato que sufrió su abuela Eva Mange, de 103 años de edad, dentro de un asilo en el Estado de México. Por lo que interpuso una denuncia contra trabajadores del lugar tras encontrar a su abuela con nueve escaras decúbito y en condiciones deplorables. Tras una investigación, las autoridades de dicha entidad clausuraron el lugar, en el cual continúan adentro los internos.

Durante la noche del pasado martes 26 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró la casa de retiro llamada Le Grand Senior Living, donde reside la abuela de Thalía y Laura Zapata.

Foto/@thalia

Por medio de su cuenta de Twitter, Laura Zapata dio a conocer que la investigación había finalizado y publicó dos fotografías de dicha casa de retiro con sellos de suspensión.

Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos. pic.twitter.com/066MjMHRAs — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

Actualmente Laura Zapata se encuentra junto a su abuelita dentro de la casa de retiro y ha denunciado amenazas que ha recibido por mensaje de texto.

Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/NYkPbRmCTn — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

De acuerdo con el programa Hoy fueron más de 12 horas de diligencia y el personal responsable de la casa de retiro evitó dar declaraciones al respecto. Pero eso no es todo, pues se informó que existen cinco denuncias contra dicho lugar interpuestas por familiares de residentes.

Durante la investigación acudieron autoridades como Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Protección Civil, Comisión de Protección al Adulto Mayor del Estado de México, quienes evitaron dar detalles de la clausura del lugar.

Thalía reacciona ante caso de su abuelita

La cantante Thalía ha mostrado su preocupación por su abuelita por medio de redes sociales.

"No entiendo x que en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta que se siente mal?Paso la noche en 1 grito del dolor y todo x que“Tienen que mandarnos un email solicitándolo”Por favor, en ocasiones se reacciona x amor!No le hagan daño!", publicó en su cuenta de Twitter.

Thalía y Laura Zapata revelan que su abuelita de 103 años está condiciones deplorables Laura Zapata también publicó que su abuelita no recibió los cuidados necesarios y ahora tiene nueve escaras de cúbito

También puedes ver: