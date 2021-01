Emma Corrin no quiere saber nada de The Crown: Aquí te decimos por qué

La actriz Emma Corrin lo tiene claro. Luego del éxito obtenido con su interpretación de Diana de Gales en la exitosa serie de Netflix The Crown, busca expandir sus horizontes para mostrar su talento y versatilidad en la industria, por ello no quiere que la encasillen en ese papel de princesa real, por el contrario, de ahora en adelante prefiere roles que le hagan ir más allá con la finalidad de ir consolidando su imagen y trayectoria, dejando así atrás a la realeza y todo el éxito que obtuvo en la historia creada por Peter Morgan.

En la reciente entrevista que ofreció esta rubia joven aclaró que anda en la búsqueda de nuevos proyectos que le hagan demostrar su versatilidad. "Estoy contenta en seguir adelante. Interpreté a Lady Di entre los 16 y 28 años. La llevé de niña a mujer y me encantó el arco en The Crown, pero ya quiero demostrar que puedo hacer más", dijo al diario The Guardian.

Ahí también confesó que quedó un tanto "traumada" con la historia de Lady Di. A su criterio, fue una mujer muy valiente, pero que también enfrentó mucho conflictos internos dolorosos y fuertes. Yo quedé en shock con todo lo que descubrí de su vida dentro de ese grupo familiar", dijo.

Para Emma es importante que la industria la perciba como una actriz a la que no le gusta que la encasillen en roles determinados. Ella se siente más segura que nunca de asumir nuevas producciones en las que pueda dejar atrás a la esposa del príncipe Carlos y a sus hijos William y Harry. "A la industria le encanta encasillar. Cuanto antes pueda dejar de ser una inglesa elegante, mejor", añadió.

