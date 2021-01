Guaynaa muestra su cariño por México con 'Monterrey' y habla de su amor por Lele Pons

Para el cantante puertorriqueño Guaynaa, México ha sido una plataforma para impulsar su carrera desde sus inicios hasta el día de hoy y lo ha posicionado como uno de los artistas urbanos más famosos y con más reproducciones en plataformas de música en la actualidad. Por esta razón, el intérprete de Rebota decidió mostrar su cariño a este país con un tema llamado Monterrey, en el cual resalta diversos aspectos de la cultura e historia mexicana pero sin perder su esencia boricua.

"Es una combinación bastante interesante, desde que escuché la canción me inspiró a hacer algo visual, contento y jocoso pero a la vez meterle el tono belicoso para que el tema tuviera ese balance, entonces me puse a pensar en Pancho Villa, quien era un revolucionario, un belicoso pero al mismo tiempo un jocoso, le gustaba hacerle chistes a su gente, tenía 26 hijos. El señor Doroteo Arango no era fácil, así que dije lo podemos mezclar y hacer un matiz único", explicó en entrevista con Publimetro.

Guaynaa comentó que Monterrey es una de sus ciudades favoritas, en la cual tiene muchos amigos de la industria musical.

"La primera vez que yo fui a Monterrey subí el Cerro de la Silla y fue impresionante, porque desde el hotel donde yo me encontraba de veía muy imponente. Tengo amigos músicos que viven allá y los aprecio muchísimo, son personas muy cálidas como Toy Selectah de Control Machete y es un amigo que tiene todo mi respeto y admiración", destacó.

El joven cantante de 28 años de edad también enfatizó que no es improvisado de la cultura mexicana, pues la historia es una de sus pasiones.

"Para el videoclip musical de este tema consiguieron una hacienda en Morelos, que la hizo Hernan Cortés para su hijo, bien internaste, no solamente lo que se grabó y lo que llevamos a cabo con la canción, sino con lo que significa es hacienda para la historia mexicana y para mí que soy un apasionado de la historia Latinoamericana. En Puerto Rico también nos conquistaron los españoles, entonces tenemos muchas similitudes con México en arquitectura, monumentos, comida y esta canción me ha ayudado a nutrirme de conocimiento y el alma de la cultura mexicana que es hermosa", aseguró.

Pero eso no es todo, ya que actualmente Guaynaa confirmó que se encuentra muy enamorado de la cantante e influencer, Lele Pons con quien mantiene una relación desde hace varios meses.

"Somos dos personas que entendemos las necesidades de cada uno porque estamos viviendo en el mismo mundo del entretenimiento. Ella es una mujer súper exitosa, trabajadora y además es hermosa. Yo soy un demonio de tasmania pero cuando estoy con ella se me olvida todo, tengo que ver que esté bien, que reciba sus terapias y que esté al día en todo lo que tiene que ver con su físico y su preparación para su trabajo, entonces este sentido de responsabilidad que me da cuando estoy con ella es grandioso porque me hace crecer como ser humano y como hombre", aseveró.

Guaynaa también enfatizó que este 2021 se siente mejor que nunca, ya que se estrenará su próximo material discográfico. "Estoy en el pico de mi carrera y quiero llegar más arriba", indicó.

Éxito. El boricua cuenta con más de 915 millones de reproducciones en sus videos musicales y 19 millones de oyentes mensuales en Spotify.

TikTok. Guaynaa ha conquistado esta red social a lado de su novia Lele Pons, en la cual ya tiene 2.6 millones de seguidores.

Las colaboraciones de Guaynaa…

Lele Pons

Guaynaa y Lele Pons lograron crear una dupla implacable al conquistar las plataformas digitales con el tema Se te nota, que ya cuenta con 202 millones de reproducciones en Spotify y 278 millones de reproducciones en YouTube.

Sebastián Yatra

El colombiano Sebastián Yatra y el puertorriqueño lograron fusionar sus estilos con el tema Chica ideal, el cual está inspirado en el tema Quiero una chica de Latin Dreams y fue estrenado en octubre del año pasado.

Cauty

Guaynaa se unió con su compatriota Cauty en la canción Chicharrón, que ya cuenta con 221 millones de visualizaciones en YouTube, donde fusiona diversos ritmos urbanos como el reguetón y el rap.

Rebota

Con esta canción Guaynaa se dio a conocer a nivel internacional, pues desde su estreno la canción se volvió tendencia en redes sociales y actualmente cuenta con 170 millones de reproducciones en Spotify.

