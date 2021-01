Así regresó Henry Cavill al set de rodaje de The Witcher

Henry Cavill, protagonista de The Witcher sorprendió a sus seguidores al mostrarse renovado y feliz tras iniciar de nuevo las grabaciones de sus escenas en esta historia de Netflix. Y es que tras el accidente que tuvo en diciembre que le dejó una de sus rodillas fuertemente lesionadas, el guapo actor tomó un descanso para recuperarse, pero ya ahora que se siente mucho mejor decidió compartir a través de Instagram que está de vuelta y mejor que antes.

Protagonista de The Witcher regresó al set de rodaje y esto fue lo que dijo sobre su recuperación

En la publicación se muestra a Cavill visiblemente contento por estar de vuelta al set de grabación. Y aunque las condiciones climáticas son extremas debido a la fuerte nevada, esto no fue impedimento para que él explicara a la fanaticada que está de regreso y dispuesto a seguir avanzando con sus entrenamientos, escenas y condición de salud.

"De lunes a viernes me levanto a las 4:30 am para hacer rehabilitación antes de que empiece mi jornada laboral. Algunas mañanas son difíciles, pero siempre veo el amanecer cuando termino. La nieve hizo que este fuera aún más agradable, ¡si no un poco frío!", escribió el famoso brujo en la imagen en la que además sus fans le brindaron todo el apoyo para su pronta y completa recuperación.

Y aunque aún no se ha develado la fecha oficial para el estreno de esta producción, Cavill y gran parte del elenco se muestra muy entusiasta para culminar las grabaciones que han tenido tantos tropiezos debido a la pandemia producida por el Covid-19.

