La serie This is us episodes sigue generando impacto en la audiencia a pesar de que la continuidad de este drama familiar se ha visto varias veces afectada en sus grabaciones debido a la pandemia producida por el Covid-19, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los fieles seguidores coincidan en que su personajes favorito es y será Jack Pearson.

Aquí te revelamos algunas curiosidades que quizás desconocías de la serie This is us Tras el estreno de la quinta temporada te mencionamos algunos de los detalles que no conocías de esta historia que se transmite en canal Fox Premium.

Estas son algunas de las razones por las que Jack es uno de los personajes favoritos de This is us episodes

El actor Milo Ventimiglia es quien le da vida a Jack, un hombre noble, de buenos sentimientos y que es capaz de comprender y enfrentar cualquier adversidad que afecte a su núcleo familiar. Además, es un amigo incondicional y que está siempre dispuesto a dar la cara en pro de sus seres queridos. Es por ello, que aquí te revelamos las razones por las que todos aman a este personaje:

Valentía: La vida ha sido muy dura con Jack, sin embargo, él ha salido adelante junto con su familia. Sobre todo cuando tuvo que dar a su esposa la noticia de la muerte de su hijo a minutos de salir del quirófano.

Corazón noble. Adoptó a Randall y lo ama de forma incondicional como si fuera su hijo biológico, aunque al principio su esposa no estaba de acuerdo con esa decisión. Además se encargó de enseñarles a sus pequeños a amarse pese a las diferencias que tenían.

Un esposo ideal. Pese a las múltiples crisis por las que ha pasado Rebecca él se mantiene firme apoyándola y demostrándole su amor y lo importante de que ella sea la jefa de la familia.

Es un seductor espontáneo. A pesar de que no posee el físico soñado por las chicas, ellas suspiran cada vez que sonríe o demuestra lo incondicional que es con su mujer y con las personas que ama. Es capaz de sacrificarse por todos sin importar las consecuencias.

