Yalitza Aparicio luce chic en corsé rosa con blazer y pantalón culotte

La mexicana Yalitza Aparicio se ha convertido en una sensación global. Desde su nominación al Oscar por Roma no ha parado de dar vueltas por el mundo.

Yalitza fue nombrada embajadora de la Unesco en defensa de los derechos humanos de la población indígena, reuniéndose con personajes poderosos, motivando esto a mantener un estilo impecable, elegante y trendy.

La ex maestra de preescolar se ha paseado por diseños de Carolina Herrera, Balmain, Valentino hasta diseñadores regionales a los cuales les ha dado una plataforma para poner en alto el nombre del país.

Yalitza Aparicio cautiva en vestido blanco con pétalos bordados La actriz mexicana suele estar en la lista de mejores vestidas

Yalitza Aparicio hechiza en un corsé rosa neón con estampado floral y pantalón culotte demostrando que es una apasionada de la moda

En su trabajo dentro del mundo de las artes, Yalitza Aparicio ha participado en varias sesiones de fotos, siendo una de ellas comentada por el arriesgado y cautivador vestuario que utilizó, resaltando sus rasgos naturales.

Yalitza Aparicio apareció con un corsé rosa neón con estampado floral, combinado con un blazer ejecutivo del mismo color y un pantalón culotte. Como complemento utilizó una bolsa yute de tonos similares.

Unos tacones púrpura y aretes de oro estilo candelabro fueron los necesarios para terminar el outfit, uno que si dudas puede ser utilizado por cualquier persona, ideal para una reunión de trabajo o una fiesta de gala por la noche.

Yalitza se ha mantenido activa, estrenando hace pocos días una canción junto a Ziggy Marley y Alexandro Carlo llamada América Vibra en la que resaltan la cultura latinoamericana y su aporte al mundo, en un momento que se necesita más que nunca.

"No queremos muros, somos puentes. No queremos hambre, somos vida. No queremos armas, somos paz. No queremos odio, somos amor", canta Yalitza Aparicio en el canción, con mucho sentimiento y una melodiosa voz que sorprendió a sus seguidores.

